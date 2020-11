Russell: ‘Je wil jezelf kunnen bewijzen in een gelijkwaardig speelveld’

George Russell had het liefst gezien dat hij zich had kunnen bewijzen in een gelijkwaardig speelveld, al accepteert de jonge Brit ook dat het de natuur van de Formule 1 is dat de coureur met de betere auto grotere kans heeft om te winnen. Russell hoopt dat de grote reglementswijziging van 2022 ervoor zal zorgen dat het hele veld dichter bij elkaar zit.

Russell kwam in 2019 als rookie naar de Formule 1, samen met Lando Norris en Alexander Albon. Toch is de Formule 2-kampioen van 2018 niet zo ver voorin te vinden als die twee. Het frustreert de 22-jarige Brit echter niet zozeer. “Als coureur wil je jezelf kunnen bewijzen in een gelijkwaardig speelveld”, zegt Russell. “Als een team in de Tour de France een veel betere fiets heeft, dan kan je niet concurreren met ze, hoe snel je ook bent. Dat is hoe de Formule 1 altijd in elkaar heeft gezeten. Hopelijk zal het hele veld in 2022 met de nieuwe regels dichter bij elkaar zitten”, aldus Russell.

Russell verwacht geen wonderen voor 2021, maar is wel hoopvol dat Williams de achterstand naar het middenveld zal verkleinen. “We blijven doorgaan met het testen van onderdelen. Hopelijk kunnen we het achterste deel van het middenveld bijbenen volgend seizoen”, aldus de Brit.

De eerste en derde vrije training in Bahrein zullen overdag verreden worden, terwijl de tweede vrije training, kwalificatie en de race later op de dag worden verreden als de temperatuur en de zon zakt. Een goede afstelling vinden wordt hierdoor lastiger. “Je kan je hier niet echt op voorbereiden. In feite hebben we maar één training”, besluit Russell.