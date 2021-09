George Russell wilde in Zandvoort nog geen nieuws geven over zijn toekomst, maar gaf wel al weg dat hij weet voor welk team hij volgend jaar rijdt. De Brit kreeg het al vóór het Grand Prix-weekend in België mondeling te horen: “Ik ga hier niet zitten liegen.”

De strijd om het felbegeerde tweede Mercedes-zitje voor 2022 blijft de gemoederen bezighouden. De geruchten dat George Russell de teamgenoot van Lewis Hamilton zal zijn worden steeds hardnekkiger, terwijl ook steeds meer geruchten gaan dat Valtteri Bottas dan zou vertrekken naar Alfa Romeo. Even was er hoop dat, na het aangekondigde afscheid van Kimi Räikkönen, de stoeltjesdans van start zou gaan, maar dat lijkt voor nu dus nog even te moeten wachten.

Als afsluiter van de media-dag in Zandvoort was Russell aan de beurt en uiteraard kreeg hij ook vragen over zijn toekomst. Net als in Spa bleef de Brit wat terughoudend in zijn antwoord. “Ik heb nu geen nieuws aan te kondigen, zoals in Spa.” Een ontwijkend antwoord dus, maar na doorvragen geeft hij dan toch antwoord op de vraag of hij het zelf al weet: “Ja, ik weet waar ik volgend jaar zit”, antwoordde de Williams-coureur. “Dat was mondeling vóór Spa. Ik ga hier niet zitten liegen. Er is niks aan te kondigen. Ik ben op de hoogte van de situatie. Ik kreeg het vóór het weekend in Spa te horen.”

Eerder vandaag kreeg Valtteri Bottas al vragen over zijn toekomst. Ook hij wilde nog altijd niks weggeven. “Misschien wel, misschien niet”, lachte Bottas. “Ik wil niet veel meer zeggen dan dat. Het gaat allemaal de goede kant op. Ik ben blij en enthousiast”, zo hield de Fin zich in over zijn toekomst. Wel kon hij iets verklappen over wanneer we nieuws over zijn toekomst kunnen verwachten: “Niet dit weekend.”

