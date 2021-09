Valtteri Bottas wil nog altijd weinig kwijt over zijn toekomst in de Formule 1. De Fin zegt ‘misschien wel, misschien niet’ iets te weten over waar hij in 2022 rijdt. Ook geeft hij alvast weg dat we dit weekend nog geen nieuws hoeven te verwachten.

Het contract van Bottas bij Mercedes loopt eind dit seizoen af. Teamgenoot Lewis Hamilton ligt wel al tot en met 2023 vast bij het team, maar hij weet dus nog niet wie er in 2022 naast hem rijdt. Grote kans is dat het George Russell zal zijn, die als Mercedes-junior de opstap zal maken van Williams naar het topteam. Maar officieel nieuws is er nog steeds niet.

Of Bottas al weet waar hij in 2022 rijdt? “Misschien wel, misschien niet”, lacht Bottas. “Ik wil niet veel meer zeggen dan dat. Het gaat allemaal de goede kant op. Ik ben blij en enthousiast”, zo houdt de Fin zich in over zijn toekomst. Wel kan hij iets verklappen over wanneer we nieuws over zijn toekomst kunnen verwachten: “Niet dit weekend.”

Bottas geeft zichzelf nog wel een aantal jaren in de Formule 1 en hoopt op een iets betere deal dan hij de afgelopen jaren heeft gehad. “Een meerjarig contract zou fijn zijn, dat heb ik in de Formule 1 nog nooit gehad. Dat geeft je wat meer toewijding aan een team, wetende dat het werk doorgaat. Het moet uitdagend zijn, het moet spannend zijn, het moet leuk zijn in een atmosfeer waar ik van geniet. Dat zijn de hoofdpunten waar ik naar zoek. Maar ik heb nog wel een aantal jaren in de Formule 1 voor me, en daar wil ik ook in doorgaan.”

Op Instagram deelde Bottas onlangs nog foto’s van een Mercedes AMG-straatauto, gehuld in de kleuren van de Mercedes W11 waar hij vorig jaar mee reed. Dat deed veel stof opwaaien, aangezien het vermoeden bestond dat dit een afscheidscadeau zou zijn geweest van Mercedes. Maar, zo verzekert Bottas, voor die auto is wel degelijk geld neergeteld. “Ik had de auto afgelopen winter al besteld, aangezien het een gelimiteerde oplage was, zeker met de livery. Ik heb de rode ster van Niki (Lauda, red.) erop. Ik heb daar de volle mep voor betaald. Ik kreeg geen korting, dus het was geen cadeau.”

