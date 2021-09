Mercedes-teambaas Toto Wolff stelt dat zijn team zin heeft in Zandvoort, aangezien het voor iedereen een nieuw circuit is en dat uitdagingen met zich meebrengt. Dat biedt volgens Wolff het team ook een goede kans om een voordeel te vinden.

“Er is nog steeds een gevoel van frustratie dat we afgelopen weekend niet in België konden racen”, blikt Wolff eerst nog terug op de verregende Grand Prix van België. “We hebben nog nooit een situatie als deze gezien en de omstandigheden waren daar ongelooflijk moeilijk, dus het was gewoon niet veilig om te racen. Als het weer was opgeklaard, dan hadden we waarschijnlijk een geweldige race gehad voor de gepassioneerde en toegewijde fans die stonden te wachten in de regen. Het is dus geen bevredigend gevoel dat we België verlaten met een handjevol ronden achter de safetycar, maar het is wat het is. We moeten dat hoofdstuk afsluiten en snel onze focus verleggen naar de volgende”, aldus de Mercedes-teambaas.

Met dat hoofstuk afgesloten is het tijd voor de Grand Prix van Nederland, die voor het eerst sinds 36 jaar verreden wordt. Het zal een uitdaging worden voor de coureurs, die het enkel met wat simulatorwerk moesten doen.

“De Formule 1 keert dit weekend voor het eerst sinds tientallen jaren terug naar Zandvoort. Het is een geweldig circuit voor de coureurs omdat het zo snel en vloeiend is. Het voelt als een echt old-schoolcircuit, dus ik ben ervan overtuigd dat ze er al zin in hebben om die uitdaging aan te gaan.”

Ook voor het team zal het een leuk weekend worden, meent Wolff. “Als een team genieten we van de uitdaging van een nieuw circuit. Het is voor iedereen nieuw en dat betekent dat we nieuwe kansen hebben om een voordeel te vinden. We gaan vrijdag van start en zullen het tegen onze rivalen opnemen. Het wordt spannend wie er als beste uit de bus komt”, besluit de Oostenrijker.



