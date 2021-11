George Russell stelt dat Mercedes en Lewis Hamilton wat ‘meer ontspannen’ zijn nu ‘Red Bull alles te verliezen heeft’. De Brit is verrast dat Mercedes en Hamilton nog meedoen om het kampioenschap: “Red Bull had het kampioenschap al gewonnen moeten hebben.”

Mercedes leidt momenteel het constructeurskampioenschap, al is die voorsprong na de Grand Prix van Mexico geslonken tot slechts één punt. Red Bull is de afgelopen races in vorm en Max Verstappen heeft met twee zeges op rij zijn voorsprong op Lewis Hamilton vergroot tot negentien punten. De Nederlander lijkt een grote kans te hebben om zijn eerste titel in de wacht te slepen, al is er met vier races te gaan nog niets beslist. George Russell, die volgend jaar de overstap maakt naar Mercedes, zegt verrast te zijn dat Red Bull de titel nog niet gewonnen heeft en vindt het dus ‘ongelooflijk’ dat Mercedes nog altijd kans maakt om te winnen.

“Ik ben er zeker van dat Mercedes en Lewis (Hamilton, red.) op dit moment wat meer ontspannen zijn”, zei Russell tegen het Belgische RTFB op vrijdag, voordat bekend werd dat Hamilton op het matje moest komen bij de stewards. “Het is op dit moment Red Bull dat alles te verliezen heeft. Zij hebben duidelijk de betere auto dit seizoen.”

Lees ook: Mercedes verrast door slijtage motoren: ‘Zouden niet competitief zijn in Jeddah en Abu Dhabi’

“Het is eigenlijk ongelooflijk dat Mercedes en Lewis nog in de strijd zitten”, vervolgt de Brit. “Als je kijkt naar hun snelheid, dan had Red Bull het kampioenschap al gewonnen moeten hebben. Alles is nog mogelijk, het ligt dicht bij elkaar”, aldus Russell, die nogmaals benadrukt dat hij denkt dat Red Bull een voordeel heeft.