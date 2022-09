Het team van Mercedes heeft haar hoofd eerder dit jaar misschien een beetje op hol laten brengen door goede optredens in Barcelona en Silverstone, op circuits waar het minder last had van porpoising. “Dat zijn namelijk banen waar Mercedes historisch gezien ook erg sterk is geweest”, erkent George Russell.

Zo haalt Russell tegenover GPFans aan dat de resultaten in deze races – hijzelf deed aanvankelijk vooraan mee en werd uiteindelijk derde in Barcelona, terwijl teamgenoot Lewis Hamilton ook als derde finishte in Silverstone nadat hij daar mogelijk kans had op de zege – wellicht wat misleidend waren voor Mercedes.

Zo liet niemand minder dan teambaas Toto Wolff zich na de race in Spanje ontvallen dat Mercedes’ W13 eindelijk ‘een titelwinnende auto’ leek. Hamilton zinde op zijn beurt na zijn thuisrace in Engeland openlijk op zeges.

Telkens een terugval

Overwinningen zijn vooralsnog echter uitgebleven, terwijl het nu het slotstuk van het seizoen nadert ook overduidelijk is dat de W13 toch geen kampioenschapsmateriaal is. Volgens Russell komt dit omdat er na dit soort hoogtepunten, ook telkens weer een terugval volgde.

“We hebben daar wel steeds veel van geleerd”, zegt hij, maar: “We hebben ons misschien wat laten misleiden door de goede races in Silverstone en Barcelona, wat sowieso circuits zijn waar Mercedes historisch gezien erg sterk is geweest.” Wat daarbij natuurlijk ook hielp, is dat Mercedes op deze vlakkere banen minder last had van porpoising, het stuiteren van de auto.

Porpoising of performance?

Volgens Russell heeft Mercedes goed werk verricht om dit probleem verder onder de knie te krijgen. “Al heeft dat ook veel performance gekost.” Uiteindelijk heeft Mercedes namelijk compromissen moeten sluiten qua rijhoogte en setup om het stuiteren het hoofd te bieden.

Om diezelfde reden sluit Russell niet uit dat we de Silberpfeilen in de toekomst toch weer zien stuiteren. “We zoeken natuurlijk de grens op. Dat betekent dat we geen illusies moeten hebben: we kunnen dan weer last krijgen van porpoising.”

