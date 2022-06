George Russell is op negatieve wijze verrast door de tijden van Mercedes in Bakoe. De Brit geeft toe dat zij niet zo competitief zijn als ze hadden gewild en dat Ferrari en Red Bull nog steeds sneller zijn. Bovendien doet Russell opnieuw een oproep om te kijken naar een oplossing voor het porpoising.

De eerste vrije training in Azerbeidzjan verliep voor Mercedes een stuk beter dan de tweede vrije training. Lewis Hamilton en George Russell kwamen in VT1 tot de zesde en achtste tijd, later in de middag was Russell de betere van de twee met de zevende tijd terwijl Hamilton wat meer worstelde met de twaalfde tijd. Het verschil met Ferrari en Red Bull baarde Russell echter zorgen, aangezien het gat steeds ruim een seconde bedroeg.

“Het was een lastige dag en we waren duidelijk niet zo competitief als we hadden gewild”, blikt Russell terug op de vrijdagtrainingen. “Het is hier lastig om de banden op temperatuur en in de juiste window te krijgen. Je zag een aantal coureurs hun snelste rondetijd aan het einde van de run noteren terwijl het lijkt alsof Ferrari en Red Bull het meteen aan de praat krijgen.”

Russell kan niet anders dan concluderen dat Ferrari en Red Bull nog steeds een ‘snellere auto’ hebben. “We doen er alles aan om ze in te halen. Zelfs al lossen we het bandenprobleem op, dan is dat maar de helft van de problemen. De andere helft komt neer op de prestaties van de auto.”

Vrijdag klonk er op de boordradio’s van coureurs veel geklaag over het porpoising, dat duidelijk hoor- en zichtbaar was op de onboards. Eerder dit jaar waarschuwde Russell al voor de fysieke gevolgen van porpoising en in Bakoe doet hij opnieuw een oproep om te kijken hoe het beter kan voor de toekomst.

“De auto’s liggen heel laag aan de grond, in de snelle bochten schuren de auto’s over de grond. Het is hetzelfde voor iedereen, het is niet echt comfortabel. Ik weet niet wat de toekomst brengt voor dit tijdperk van auto’s, maar ik zie ons niet de komende vier jaar op deze manier rijden. Voor ons allemaal zullen gesprekken nodig zijn, want we zitten allemaal in hetzelfde schuitje”, besluit Russell.