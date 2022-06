Een jaar geleden deden Lewis Hamilton en Mercedes op elk circuit waar de Formule 1 neerstreek eigenlijk wel mee om de poleposition en zege, maar na de vrijdag anoniem én op liefst 1.6 seconde achterstand als twaalfde te hebben afgesloten, weet de Brit wel dat dit er niet in zit.

Zo is er ook in Bakoe geen sprake van een breakthrough voor Mercedes, al is dat eigenlijk ook geen verrassing. Het team worstelt, onder de nieuwe 2022-regels, het hele jaar al met de nukkige W13. Hoewel het in Miami en Spanje beter ging, stuiterde de Mercedes er in Monaco en ook vrijdag in Bakoe weer heftig op los. De snelheid is er daarbij dus ook gewoon niet.

“Ik kan je echt niet vertellen waar die 1.6 seconde in zit”, verzucht Hamilton na afloop van VT2 tegenover Motorsport Week. “Het is echt een grote achterstand. Ik denk dat we een groot deel van de tijd op de rechte stukken verliezen”, oppert hij, al was de setup in VT2 ook niet top: “We probeerden wat dingen. Dat voelde niet geweldig. Dus we gaan zaterdag waarschijnlijk terug naar waar we eerder mee reden.”

Teamgenoot George Russell – zevende op 1.3 seconde – wijst vooral naar de banden. Die waren volgens hem lastig in het juiste raamwerk te krijgen. “Ferrari en Red Bull lijken dat echter wel naar believen te kunnen doen”, haalt hij aan. “Zij hebben op het moment ook gewoon snellere auto’s.” Zelfs als Mercedes haar problemen oplost, staat het niet gelijk op gelijke hoogte, weet hij. “Ze liggen gewoon te ver voor.”

