Max Verstappen erkent dat rivaal Ferrari ook in Bakoe weer sterk lijkt over een enkele ronde, maar ziet toch ook zeker kansen voor zichzelf en zijn team Red Bull.

Dat stelt de Nederlander na tot twee keer toe de derde tijd te hebben geklokt in de vrijdagsessies. In de eerste training kwam hij drie tienden te kort op teamgenoot Sergio Pérez, in de tweede sessie was Ferrari’s Charles Leclerc het snelst, met een soortgelijke voorsprong op Verstappen.

Lees ook: VT2 Leclerc troeft Red Bull-duo af, matige middag voor Mercedes in Bakoe

“Ferrari lijkt weer snel over één ronde”, constateert de Red Bull-rijder dan ook op zijn eigen site, Verstappen.com. De racesimulaties waren hoopgevender. “In long runs lijkt het wat meer gelijk.” Wat hij ook nog aanhaalt, is dat hij ‘wat ongelukkig was’ op de zachte band, vanwege gele vlaggen.

Verstappens moest daardoor naar eigen zeggen meerdere keren een ronde afbreken. Eén keer kwam dat door een uitschieter van teamgenoot Pérez. “Al met al ziet het er niet slecht uit”, resumeert hij zodoende, met bovengenoemde in zijn achterhoofd.

Lees ook: Tijdschema GP Azerbeidzjan: Hoe ziet de zaterdag in Bakoe eruit?