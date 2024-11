Een week na zijn glansrijke zege in Las Vegas mag George Russell in Qatar weer vanaf de eerste startrij aan een race beginnen. De Brit kwalificeerde voor de achttiende keer dit seizoen beter dan teamgenoot Lewis Hamilton voor een hoofdrace, en vangt de Grand Prix van Qatar vanaf P2 aan. Russell kwam nog wel even Max Verstappen tegen tijdens Q3. Ook kan de coureur het niet laten om een kleine sneer naar McLaren te maken.

“De laatste paar kwalificaties eindigden we op de eerste startrij. Dat is iets waar we alleen maar van konden dromen een paar races terug”, vertelt een blije Russell meteen na de kwalificatie. “We hebben echt het momentum. Mijn eerste ronde was een van mijn beste rondes ooit, maar helaas kon ik in mijn tweede snelle ronde geen extra tijd vinden. Max heeft me verslagen. Maar we kijken naar de positieve punten, en de auto was geweldig de laatste weekenden. We genieten ervan zo lang dat kan.”

Russell stuitte tijdens Q3 nog even op Verstappen, en het leek op de beelden erop dat de Nederlander de Brit in de weg reed. “Zeg jij het maar, jij bent de expert”, lacht Russell zelf, wanneer hij de beelden van het moment terugziet. “Ik moest door het grind, en het voelde alsof de vloer beschadigd raakte.”

Teamorders

De Mercedes-coureur wordt vervolgens nog gevraagd naar zijn kansen voor de race op zondag, en Russell kan het daarbij niet laten om nog even een kleine sneer naar McLaren te maken. Tijdens de sprintrace eerder op de zaterdag liet Norris zijn teamgenoot Piastri winnen, en negeerde daarbij de teamorders. “Hopelijk kunnen we een goede race rijden, zonder al dat gedoe van teamorders. Max zit er natuurlijk bij, en dat verraste me. Omdat (Red Bull, red.) eerder niet goed was”, besluit de coureur.

