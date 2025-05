George Russell kijkt terug op een moeizame eerste paar dagen in Miami. De Britse coureur kende in de afgelopen Grands Prix een sterke start, maar moest het in Florida telkenmale afleggen tegen zijn veel jongere teamgenoot. Kimi Antonelli veroverde eerst poleposition voor de sprintrace en was ook in de reguliere kwalificatie sneller dan Russell. Laatstgenoemde gaf toe dat hij in Miami worstelt met de competitiviteit van zijn Mercedes.

Russell kwalificeerde zich als vijfde in Miami, op iets minder dan twee tienden van polesitter Max Verstappen. Nadat hij tijdens de sprintkwalificatie al werd afgetroefd door teamgenoot Antonelli, moest hij de jonge Italiaan – voor het eerst dit seizoen – ook in de reguliere kwalificatie voor zich dulden. In de sprintrace kwam Russell weliswaar eerder over de streep, maar dat was volledig te danken aan het incident tussen Antonelli en Verstappen in de pitstraat.

Terugkijkend op zijn eigen kwalificatie gaf Russell toe dat hij het dit weekend moeilijk heeft. “Om eerlijk te zijn was het vandaag echt een lastige dag,” begon de Mercedes-coureur. “Het hele weekend verloopt niet zoals ik had gehoopt. De kwalificaties zijn de afgelopen weken juist mijn sterke punt geweest, maar wat dit jaar zo goed voor mij werkte, werkt hier in Miami duidelijk niet. Daarbij heeft Kimi (Antonelli, red.) natuurlijk geweldig gepresteerd.”

Lage verwachtingen

“Voor mij was dit de slechtste kwalificatie van het jaar, al had het ook erger gekund,” voegde Russell eraan toe. “Ik was echt verrast dat ik zo dicht bij poleposition stond, want het voelde totaal niet goed aan. Ik had geen vertrouwen in mezelf en wist daardoor dat ik mijn volledige potentieel niet kon benutten. Op dagen als deze is het zaak om de schade te beperken – en onderaan de streep is een vijfde startplek dan nog een prima resultaat.”

LEES OOK: Antonelli pakt na sprintpole ook plek op tweede startrij: ‘Fijn om zo terug te komen’

De afgelopen weken toonde Russell zich bijzonder consistent. De Brit stond al drie keer op het podium en eindigde nooit lager dan P5. Dat levert hem de vierde plaats in het kampioenschap op, op slechts 26 punten van Oscar Piastri. In dat opzicht komen de tegenvallende resultaten in Miami als een verrassing. Russell legde uit waarom hij juist dit weekend zo worstelt: “Je rijstijl brengt de banden altijd in een iets ander window, en Antonelli heeft het vanaf de eerste ronde dit weekend gewoon heel goed gedaan.”

“Hij is uitzonderlijk snel geweest en heeft fantastisch werk geleverd,” prees hij zijn 18-jarige teamgenoot. “Ikzelf heb een stap terug gedaan – wat eerder voor mij werkte, blijkt hier in Miami niet effectief. Vooral in het middengedeelte van het circuit, sector twee met de chicane en het lange rechte stuk, had ik moeite. Daar verloor ik de voorkant van de auto volledig. Bovendien hebben wij, van alle topteams, het meeste moeite om de banden op temperatuur te krijgen. Over één ronde valt dat nog te overzien, maar ik vrees dat het verschil morgen duidelijker zichtbaar zal zijn.”

