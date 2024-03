De GP van Saoedi-Arabië staat voor de deur. Het Jeddah Corniche Circuit is een wervelwind van snelle bochten, omringd door auto-verbrijzelende muren. Experts hebben meermaals hun zorgen geuit over de veiligheid van het circuit. Mercedes-coureur George Russell onthulde tijdens de vrije trainingen dat de FIA tenminste één nieuwe veiligheidsfunctie heeft geïntroduceerd in 2024.

Tijdens de tweede vrije training werd duidelijk hoe klein de foutmarge is in de Arabische havenstad. Logan Sargeant ontsnapte ternauwernood aan een lelijke crash met 7-voudig wereldkampioen Lewis Hamilton, toen deze niet doorhad dat de Williams-coureur een vliegende ronde reed. “Een zooitje! Zo gevaarlijk”, concludeerde ook Fernando Alonso over de boordradio. Teamgenoot George Russell lag even later in de clinch met Yuki Tsunoda, omdat er ook voor hun maar weinig ruimte was om te passeren. Alle twintig auto’s kwamen ongedeerd uit de vrije trainingen, maar het is nog maar de vraag of de rest van het weekend geen kleerscheuren oplevert.

George Russell onthulde na de trainingen in Jeddah dat de FIA wel degelijk bezig is met het verbeteren van de veiligheid. Zo hebben de coureurs een nieuwe functie op hun stuurwiel, waarbij ze kunnen zien wat het gat is met de auto’s die voor, en achter hun rijden. “Dat is een grote verbetering”, aldus de Mercedes-coureur. “Het is een van de meest opwindende circuits, maar tegelijkertijd kun je heel lastig om je heen kijken.” Hoewel het stuur informatie verschaft over het verkeer achter je, kan een auto in een vliegende ronde onverwacht snel langszij komen. “Jeddah is altijd moeilijk”, besloot Russell.

Bekijk de riskante drukte op het circuit van Jeddah hieronder:



