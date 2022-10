Grand Prix Drivers’ Association-voorzitters George Russell en Sebastian Vettel bespreken vandaag met de coureurs het FIA-rapport naar aanleiding van de kraan op de baan op Suzuka. Russell heeft het verslag ingezien en stelt dat deze ‘zeer feitelijk’ is en ‘weinig nieuws’ vertelde.

Kort na de start van de Grand Prix van Japan, op het natte Suzuka, ging het fout voor Carlos Sainz. De Ferrari-coureur aquaplaneerde van de baan en het leidde tot een safetycar. Ondertussen pakte Pierre Gasly een reclamebord op die op de baan kwam door de gecrashte Ferrari. Na een pitstop wilde Gasly weer aansluiten bij de safetycar-rij en deed dat ook met hoge snelheid.

Dat leidde ook tot een onaangename verrassing voor de Fransman, die een kraan de baan op zag rijden terwijl het zicht minimaal was. De AlphaTauri-coureur hield zich vervolgens niet in en uitte stevige kritiek op de wedstrijdleiding. De FIA besloot na het incident een onderzoek te starten hoe het mogelijk was dat de kraan al op de baan kwam.

De FIA gaf in dat rapport toe dat het fout zat en dat het had moeten wachten met het op de baan sturen van de kraan. “Gezien dit een gevoelige kwestie is vanwege eerdere tragische incidenten”, erkende het bestuursorgaan, doelend op het fatale ongeluk van Jules Bianchi in 2014 op hetzelfde circuit.

Weinig wijzer

De coureurs zullen het verslag van de FIA op vrijdag in Mexico tijdens een vergadering van de GPDA, de coureursvakbond, bespreken. Voorzitters George Russell en Sebastian Vettel hebben het verslag ingezien. “Het wordt interessant om te zien hoe het gesprek gaat en hoe we ons als sport kunnen ontwikkelen”, zegt Russell.

Geheel tevreden over dat FIA-rapport klinkt Russell niet. “Het verslag was zeer feitelijk en vertelde ons niet veel nieuws”, stelt de Brit. “Er werd veel over Pierre gesproken, dat hij schuldig was aan te hard rijden. Wij willen vragen beantwoord hebben over de dubbele gele vlag. Je moet dan flink afremmen.”

“Als je dan 350 km/u rijdt, kan je flink afremmen maar nog steeds 280 km/u rijden”, vervolgt Russell. “Volgens mij deed Pierre 180 km/u op Suzuka. Daar moeten we wat duidelijkheid over krijgen. Het is nooit rechttoe rechtaan, maar we moeten blijven werken aan het verbeteren van de sport en ervoor zorgen dat we nooit meer in zo’n situatie komen. We zullen zien hoe het gesprek gaat.”

Vettel kijkt ook uit naar het gesprek met de coureurs. “Het is belangrijk dat we niet vergeten dat dit vooral om de toekomst gaat”, benadrukt de Duitser. “Racen is gevaarlijk, maar in dit soort situaties is het de vraag of het vermijdelijk is en dus onnodig gevaarlijk was.” Voor hem is het vooral belangrijk dat er wat van geleerd wordt. “Het staat namelijk vast dat niet alles correct verliep.”