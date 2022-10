Direct na zijn crash met Carlos Sainz op het Circuit of the Americas stelde George Russell op de boordradio dat de Ferrari-coureur op hem instuurde, maar na de race bood hij alsnog zijn verontschuldigingen aan. “Dat is gewoon de mentaliteit van een coureur”, legt Russell die tegenstrijdigheid uit.

De Grand Prix van de Verenigde Staten zat er voor Sainz al snel op. De polesitter verloor zijn plek aan Max Verstappen en kreeg vervolgens in bocht 1 een tik tegen de zijkant van Russell. De Ferrari raakte daarbij dusdanig beschadigd dat de Spanjaard zijn auto aan het einde van de openingsronde in de garage parkeerde.

Russell stelde op de boordradio op dat moment dat Sainz tegen hem instuurde en dat hij er dus niet schuldig aan was. Na de race bood de Mercedes-coureur zijn verontschuldigingen aan bij Sainz en gaf hij toe dat hij fout zat. Een andere boodschap dan op de boordradio te horen was.

“Als je in de auto zit, dan wil je ongeacht wat er net gebeurd is voor het beste resultaat gaan”, legt Russell uit. “Je verdedigt je zaak zo goed mogelijk. Natuurlijk kan je mening misschien veranderen als je het incident na de race hebt gezien.”

Lees ook: Russell biedt Sainz verontschuldigingen aan voor crash bij start

“Maar,” maakt Russell duidelijk, “mijn mening veranderde niet. Naar mijn mening was het incident met Carlos mijn schuld, maar ik ga niet op de boordradio zeggen dat het mijn schuld was en om een straf smeken voordat de stewards een besluit hebben genomen. Dat is gewoon de mentaliteit van een coureur.”

Na de race, en na het bekijken van het incident, ging Russell naar het motorhome van Ferrari om zich bij Sainz te verontschuldigen. Sainz was blij om te zien dat Russell dat uit zichzelf deed, al vond hij wel dat hij er met de tijdstraf van vijf seconden goed vanaf kwam. “Het is het soort incident dat je in het middenveld verwacht, wanneer je veel auto’s om je heen hebt”, zegt Sainz.

“Maar niet als je in de top-vier rijdt”, vervolgt de Spanjaard. “Dat is ook waarom ik zo gefrustreerd was na de race. Ik heb natuurlijk zijn excuses geaccepteerd omdat het goed van hem was, maar op de baan kon ik er niks aan doen. De FIA was misschien wat mild voor hem, gezien de consequenties. Maar het valt altijd te bewonderen dat iemand zich direct na de race verontschuldigt. Dat respecteer ik, maar dat betekent niet dat ik blij ben”, besluit Sainz.