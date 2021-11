George Russell stelt dat Williams ‘een klein beetje gefrustreerd’ is na een reeks tegenvallende resultaten. Het team heeft al een tijdje geen punten gescoord, maar kan ook in de kwalificatie geen indruk meer maken.

Net voor de zomerstop piekte Williams. Het team scoorde tweemaal op rij tien punten, mede dankzij de indrukwekkende kwalificatieronde van Russell op Spa-Francorchamps. Die ronde zou hem de tweede plek opleveren omdat de race verregende, al moest hij genoegen nemen met halve punten. Desalniettemin stond Williams er destijds goed bij en kwalificeerde het regelmatig in Q2 en soms zelfs in Q3. Daar is de afgelopen races echter geen sprake meer van. Het team heeft vijf races op rij geen punten meer gepakt en kan ook geen indruk maken in de kwalificatie.

“Ik denk dat iedereen binnen het team op dit moment een klein beetje gefrustreerd is”, zegt George Russell tegen Motorsport.com over de tegenvallende vorm van het team. “We moeten even een stapje terug doen en begrijpen wat er veranderd is. We hebben wel een paar indicaties.”

Williams staat met 23 punten achtste in het constructeurskampioenschap. Dat is hoe dan ook al een veel beter resultaat dan vorig jaar, toen het hopeloos laatste eindigde met nul punten. Het team heeft een voorsprong van twaalf punten op Alfa Romeo, dat dus nog wel zicht heeft op die achtste plek. Voor Russell is het, ondanks de lastige periode, belangrijk om die achtste plek veilig te stellen.

“Normaliter hadden we moeizame zondagen, maar we hadden toen heel geweldige zaterdagen om dat een beetje te compenseren”, voegt Russell toe. “Het is makkelijker om je positie te behouden dan aan te vallen, gezien onze pace. Maar om een of andere reden hebben we ook al geen pace op de zaterdag. We moeten de laatste twee races zien te maximaliseren om ervoor te zorgen dat we de achtste plek veiligstellen, dat is ons hoofddoel”, aldus de Brit.