George Russell maakt volgend jaar de overstap van Williams naar Mercedes, maar wil daar nu nog niet te veel over nadenken. De Brit wil zich voor nu vooral richten op zijn tijd bij Williams en het behouden van de achtste plaats bij de constructeurs.

“Ik krijg natuurlijk veel vragen omtrent de overstap naar Mercedes volgend jaar, maar het zou onprofessioneel zijn als ik te snel vooruit ga denken”, zegt Russell tegen Motorsport.com. “Ik geef zoveel energie aan dit seizoen en de resterende races als ik ooit heb gedaan”, verzekert de 23-jarige Brit.

Bij Williams loopt het dit seizoen al stukken beter dan de afgelopen jaren. Waar het behalen van één punt in 2019 nog nieuwswaardig was, staat het Britse team nu achtste bij de constructeurs met maar liefst 23 punten. Het team heeft geen uitzicht op de zevende plaats van Aston Martin dat 68 punten heeft, maar moet wel de achtste plaats zien te verdedigen ten opzichte van Alfa Romeo. Dat team heeft een achterstand van twaalf punten op Williams en één goede race zou de stand dus compleet kunnen omgooien. Russell wil zich voor nu dan ook vooral op dat gevecht richten.

Lees ook: Russell wil Mexico snel vergeten: ‘Moeilijkste race van het jaar’

“Ik wil ervoor zorgen dat we de achtste plaats in het kampioenschap veiligstellen, maar Alfa Romeo heeft nu vier punten meer gepakt”, zei de Brit na de Grand Prix van Mexico, waar Kimi Räikkönen achtste werd. Antonio Giovinazzi had mogelijk zevende kunnen worden, maar zag die kansen in rook opgaan na een strategische fout van het team. “Ik weet niet wat er met Antonio gebeurde aangezien zij op een gegeven moment allebei in de punten lagen. Het doel is nu om wat meer punten te pakken en te voorkomen dat zij punten pakken”, besluit Russell.

FORMULE 1 Magazine nr. 16 ligt donderdag in de winkel of bij abonnees op de mat. Bestellen kan hier online. Gebruik code GRATIS voor gratis verzending.