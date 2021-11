George Russell zal met weinig goede herinneringen uit Mexico zijn vertrokken. De Williams-coureur kreeg in de Mexicaanse GP een gridstraf voor een wissel van zijn versnellingsbak en reed vervolgens een kansloze race in het achterveld. Als klap op de vuurpijl ging ook nog eens het drinksysteem in zijn FW43B stuk.

Dat gebeurde tijdens de safetycarperiode die volgde op de aanrijding in de openingsronde tussen Daniel Ricciardo en Valtteri Bottas. Die crash zorgde voor een kettingreactie waarbij Esteban Ocon, Mick Schumacher en Yuki Tsunoda elkaar raakten. Ook George Russell dacht geraakt te zijn en schade te hebben. Hij waagde onder de safetycar een blik over de rand van de cockpit om zijn voorvleugel te controleren. “Daarbij trok ik mijn drinkslang los, zodat ik in die meteen in de eerste ronde verloor”, aldus de balende Brit.

(Foto: BSR Agency)

Het betekende het begin van een ellendige race voor de coureur die volgend jaar naar Mercedes gaat. Russell kon zich na de herstart nog eventjes staande houden, maar viel uiteindelijk ver terug tot de zestiende plaats. “We hadden absoluut geen tempo”, klaagde Russell. “Waarschijnlijk was dit onze moeilijkste race van het jaar.” De oorzaak lag volgens de Brit in het management van de auto. “Soms, als we veel aan de instellingen moeten wijzigen, reageert de auto niet zoals wanneer we vol in de aanvalsmodus zitten. Het is iets wat we moeten proberen te verbeteren. In races zoals deze waarin management de sleutel vormt, voelt de auto gewoon erg lui en traag aan.”

Lees ook: Gasly trots op anonieme P4: ‘Was een zeer goed uitgevoerde race’

Duel met Alfa Romeo

Ook teamgenoot Nicholas Latifi kon zondag geen vuist kon maken. En dus zag Williams concurrent Alfa Romeo in het kampioenschap naderbij komen. Kimi Räikkönen wist voor dat team namelijk wel punten te scoren, vier zelfs. Het verschil tussen de twee achterhoedeteams bedraagt met nog vier races te gaan twaalf punten in het voordeel van Williams. Het is dus zaak voor Russell om nog even geconcentreerd te blijven en niet teveel met het hoofd bij 2022 en Mercedes te zitten. “Ik denk dat het onprofessioneel is als ik te snel te ver vooruit zou denken”, zei Russell. “Ik steek net zoveel energie in de rest van dit seizoen als ik eerder dit jaar heb gedaan.”