George Russell was de afgelopen jaren in de Formule 1 te herkennen aan zijn felrode helm, geïnspireerd op het ontwerp van Michael Schumacher, een van zijn jeugdhelden. Nu hij in Schumachers voetsporen volgt en voor Mercedes gaat rijden, past hij zijn helm ‘uit respect’ echter aan.

Russell was als jonge jongen groot fan van Michael Schumacher, en baseerde zijn helmontwerp dan ook op dat van de Duitser in zijn Ferrari-jaren. Hoewel Russell later fan werd van zijn eigen landgenoten Jenson Button en Lewis Hamilton, hield hij lang vast aan zijn rode helm.

Video: Russell maakt kennis met Mercedes-collega’s

Nu Russell de overstap heeft gemaakt van Williams naar Mercedes, heeft hij echter besloten op matzwart met een onderliggende donkerrode tint over te stappen. Russell wilde niet alleen iets nieuws, vertelt hij, maar: “Ik moest bij een rode helm in een Mercedes toch aan Schumacher denken”, verwijst Russell naar hoe Schumi daar na zijn Ferrari-jaren en een korte pauze ook nog reed, “dus ik doe dit nu uit respect.”

Schumacher in zijn Mercedes-tijd, foto: Motorsport Images.

“Ik vind dat mijn nieuwe helm er erg cool en agressief uitziet”, zegt Russell, die ook wel eens inspiratie uit de helm van een andere coureur heeft geput. Ter ere van de 1000ste Formule 1-race reed hij in 2019 in China met een door het helmontwerp van Juan Pablo Montoya geïnspireerd hoofddeksel. Dit omdat zijn broer in zijn kartjaren met een ‘Montoya-helm’ reed, en Russell die als kind ook wel eens gekopieerd had.

Bekijk hieronder de video van Russells helmet reveal!

