George Russell pleit ervoor dat als in 2025 een rookie schade rijdt aan de Formule 1-auto’s de kosten niet onder het budgetplafond vallen. De FIA bevestigde eerder dat aankomende F1-talenten volgend jaar twee keer zoveel testtijd op het circuit krijgen. Russell hoopt dat het bestuursorgaan rekening houdt met eventuele schadekosten die met deze beslissing gepaard gaan.

De FIA kondigde voorafgaand aan de Grand Prix van de Verenigde Staten aan dat Formule 1-rookies in 2025 twee keer zoveel tijd krijgen om in een F1-bolide plaats te nemen. De teams moeten nu al twee keer per jaar een jonge coureur tijdens een vrije training inzetten, maar de FIA verdubbelt het aantal vrije trainingen die voor de rookies moet worden gebruikt.

George Russell denkt dat het een geweldige kans is voor aankomende talenten, maar hoopt wel dat de FIA daarvoor ook een aanpassing aan het budgetplafond doorvoert. “Voor eerste vrije trainingen denk ik dat het geweldig is om de jongeren de kans te geven, maar misschien, weet je, als er schade is door een crash, zou het niet binnen het budgetplafond moeten vallen”, vertelt de Mercedes-coureur aan de aanwezige media in Austin.

Antonelli

De opmerking van Russell komt niet helemaal uit de lucht vallen. Eerder moest de Brit nog toezien hoe zijn toekomstige teamgenoot Andrea Kimi Antonelli tijdens VT1 in Monza de W15 in de prak reed. Russell miste daardoor de openingsminuten van VT2. “Weet je, we zitten allemaal dicht tegen het budgetplafond aan. Als een jonge coureur de auto zou beschadigen, dan moet dat misschien apart”, besluit de coureur.

