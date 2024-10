Mercedes heeft de succesvolle ommekeer en stijgende lijn te danken aan met name ingenieur James Allison, dat onthult coureur George Russell. De Brit legt uit hoe de ervaring, het talent en het duidelijke leiderschap van de Brit van vitaal belang is geweest voor het team. Daarnaast lijkt Mercedes ook extra progressie te boeken door de “normale” vormdip bij Red Bull.

Mercedes begon het 2024-seizoen als een middenveldsteam, maar heeft inmiddels een behoorlijke inhaalslag gemaakt. Het Duitse team won zelfs drie van de vier races voor de zomerstop, en doet weer mee om podiumplaatsen. Coureur George Russell schrijft de ommekeer van Mercedes toe aan één hele belangrijke teamspeler.

“Ik denk dat de betrokkenheid van James Allison bij het project een enorm voordeel voor ons is geweest,” vertelt Russell aan Motorsport Week. “We hebben altijd al veel talent binnen het team gehad, maar het is van vitaal belang dat we duidelijk leiderschap en een duidelijke richting hebben om het talent van de ontwerpers en de aerodynamica-ingenieurs te maximaliseren. De ervaring die hij heeft is ook enorm, dus dat is een grote factor geweest.”

Ondanks de talenten van Allison kwam de ommekeer ook voor Mercedes zelf onverwacht. “De opleving in de prestaties van ons en McLaren was zeker een aangename verrassing, en misschien ook een beetje overdreven door het verlies van Red Bull”, legt Russel uit. “Ik denk dat wij vooruit zijn gegaan en dat zij ook terug zijn gekomen, dus het is een grote schommeling.”

Red Bull

Red Bull staat momenteel tweede in het constructeurskampioenschap, tussen McLaren en Ferrari. Volgens Russell is het voor de Formule 1 zelf goed dat de Oostenrijkse renstal niet meer domineert. “In een normaal seizoen zou een coureur en een team niet elke race moeten winnen en dit is de norm. We hebben het over deze ramp voor Red Bull, maar dit is wat er gebeurt in een normaal seizoen”, besluit Russell over de vormdip van de concurrent.

