Toto Wolff legt uit waarom hij Andrea Kimi Antonelli niet bij Williams laat rijpen. De jonge Italiaan maakt in 2025 zijn debuut voor het Duitse topteam Mercedes, als opvolger van Lewis Hamilton. Volgens Wolff is er zo geen kans dat Antonelli ‘vervuild’ raakt door eerst voor een ander team te rijden.

Lewis Hamilton vertrekt in 2025 naar Ferrari, en wordt bij Mercedes opgevolgd door de 18-jarige Andrea Kimi Antonelli. Mercedes krijgt daardoor in plaats van een line-up met veel ervaring, Hamilton won zes keer de wereldtitel met de Duitse renstal, één van de jongste rijdersduo’s op de huidige grid.

“Nu is het tijd om een generatiewissel door te voeren na het vertrek van Lewis, want niets zal meer zijn zoals voorheen”, legt Wolff uit over de nieuwe koers van Mercedes, aan Autosprint. “We hebben volgend jaar te maken met een jong team. Het seizoen ingaan met George en Antonelli betekent dat we een nieuw tijdperk inluiden. Het vorige tijdperk was geweldig en nu is het tijd om een bladzijde om te slaan en een nieuwe start te maken.”

Gelijk naar Mercedes

Antonelli maakt zijn Formule 1-debuut gelijk bij een topteam, Mercedes, in plaats van dat hij eerst ervaring op moet doen bij een middenveldsteam. Het besluit van Wolff om de jonge Italiaan meteen in de opvolger van de W15 te zetten, kon al op veel kritiek rekenen. De Oostenrijker legt uit waarom Mercedes toch voet bij stuk houdt.

“De reden dat Antonelli meteen voor Mercedes rijdt en niet eerst bij Williams debuteert, is omdat je hem fris wilt hebben”, aldus Wolff. “Niet vervuild, als je het zo kunt zeggen, door externe ervaringen. Als hij eerst naar een ander team zou gaan, zou hij andere dingen leren, ander gedrag vertonen, andere ideeën hebben over technische dingen dan wij. Dat willen we vermijden. Ik denk dat het alleen maar voordelen heeft om een jonge coureur meteen bij je te hebben.”

