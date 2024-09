George Russell weet inmiddels dat hij volgend jaar gezelschap krijgt van Andrea Kimi Antonelli. De 18-jarige coureur neemt dan het stoeltje van Lewis Hamilton over. De piepjonge Antonelli is razendsnel opgeklommen in de verschillende raceklassen en mist daarom nog de nodige ervaring. Toch is Russell op zijn hoede voor het ‘uitzonderlijke’ talent van Antonelli.

“Ik heb altijd geloofd dat je veel wint met ervaring, zeker als het gaat om hoe je een raceweekend benadert,” zei George Russell voorafgaand aan de GP van Azerbeidzjan. Twee weken geleden werd pijnlijk duidelijk dat zijn toekomstige teamgenoot, Andrea Kimi Antonelli, nog wat ervaring mist. Zijn eerste vrije training eindigde in een sof toen hij zijn Mercedes in de muur parkeerde.

‘Kimi heeft de snelheid’

Desondanks is Russell op zijn hoede voor wat Antonelli in huis heeft. De 26-jarige Engelsman weet dat Toto Wolff hem niet voor niets versneld naar de Formule 1 haalt. “Je hebt de snelheid, of je hebt die niet, en Kimi (Antonelli, red.) heeft absoluut de snelheid,” vervolgde Russell. “Dat heeft hij al bewezen in alle andere raceklassen.”

“Er zullen onderweg fouten worden gemaakt, net zoals wij die allemaal hebben gemaakt,” ging hij verder. “Ik denk dat elke coureur in het begin een aantal flaters begaat, en dat wordt natuurlijk meer uitvergroot als je vooraan dient te rijden. Maar Kimi is uitzonderlijk snel en ik twijfel er niet aan dat hij me volgend jaar flink scherp zal houden. Ik kijk er echt naar uit om te zien wat we samen kunnen bereiken.”

Volgens experts zal George Russell zich hoe dan ook moeten bewijzen naast Antonelli. Toto Wolff mag dan roepen dat hij vertrouwen heeft in deze line-up, maar het is een publiek geheim dat hij Max Verstappen nog altijd een stoeltje wil kunnen aanbieden. Mocht de Nederlander ooit op de markt komen, dan wordt één van de Mercedes-coureurs ongetwijfeld geslachtofferd.

