George Russell staat na de Grand Prix van Nederland voor een raadsel. De Mercedes-coureur zag concurrent Lando Norris aan de horizon verdwijnen, en schrok van de snelheid waarmee de McLaren-coureur dit deed. Volgens Russell heeft Mercedes zelf “duidelijk iets niet goed gedaan” tijdens de Nederlandse race.

Russell begon als vierde aan de race op Zandvoort, en heel even leek het er nog op dat de Brit naar het podium kon rijden. De Mercedes-coureur haalde gelijk bij de start Oscar Piastri in, maar zag door een succesvolle undercut van Charles Leclerc zijn podiumkansen verdampen. Mede doordat de Brit door zijn team op de harde band werd gezet, eindigde Russell uiteindelijk als zevende.

“Ik zou waarschijnlijk één, misschien maximaal twee posities hoger zijn geëindigd, maar we hadden gewoon geen tempo”, zei Russell over de bandenkeuze van Mercedes, tegen Motorsport Week. “Ik viel gewoon weg als een steen, wat vooral heel verbazend was in vergelijking met Ferrari. We hadden verwacht dat we ze ruim voor zouden blijven, maar Charles was sneller, en Carlos (Sainz, red.) haalde me in.”

Niet alleen de snelheid van de Ferrari’s was een verrassing voor Russell. “Ik was echt geschokt door hoe snel McLaren was,” vertelde de tweevoudig F1-winnaar. “Lando zag er zo comfortabel uit en het was super indrukwekkend om te zien. We hebben zes hele sterke races gereden en dan opeens hebben we bijna een minuut achterstand op de winnaar van vandaag.”

Russell voor een raadsel

Voor de zomerstop pakte Mercedes nog de overwinning tijdens drie van de vier races. Volgens Russell heeft Mercedes daarom in Zandvoort “duidelijk iets niet goed gedaan”, al weet de Brit nog niet precies wat. “Eerlijk gezegd weet ik het nog steeds niet. Het waren erg moeilijke omstandigheden met deze wind en de lange bochten. Op dit moment heb ik de antwoorden niet.”

