Red Bull-adviseur Helmut Marko vreest na de zege van Lando Norris op Zandvoort voor het ergste. De Oostenrijker schrok vooral van de snelle rondetijden van de McLaren-coureur. De adviseur hoopt dat zijn eigen renstal gauw de RB20 beter begrijpt, en de aanval van het Britse team kan afslaan. Anders kan het kampioenschap van Verstappen in gevaar komen, aldus Marko.

Norris bracht met zijn overwinning op Zandvoort het puntenverschil met Verstappen in het coureurskampioenschap terug tot 70 punten. Hoewel de Nederlander zelf hier nog niet over in paniek raakt, vond Red Bull-adviseur Helmut Marko de snelle rondetijden van Norris, “in zijn allerlaatste ronde zonder DRS zelfs 1:13.8”, wel alarmerend. “Zoals Max al zei voor de zomerstop, het team moet harder werken en op zoek gaan naar verbeteringen, want zo komt zijn kampioenschap in gevaar”, vertelt Marko, aan Autosport.

Dat Norris in de duinen de zege pakte, en niet Verstappen, kwam ook deels door een eigen fout van Red Bull. Marko geeft toe dat de Nederlander op de rechte stukken zwakker was door een verkeerde set-up-keuze. “Toen Max werd ingehaald door Lando ging hij (Norris, red.) er gewoon voorbij, dus ik weet niet wat het verschil is en waarom”, geeft Marko toe. De Oostenrijker onthult dat daarbij de “bandenslijtage (van de RB20, red.) veel slechter was dan die van de McLaren.”

‘Moeten de auto beter begrijpen’

Of de Oostenrijkse renstal gauw met een oplossing komt? “Er zijn veel ideeën en verschillende manieren”, zei Marko alvast over de geplande updates van Red Bull. “Maar door de zomerstop konden we niets doen, nu moeten we iets doen. We moeten de auto beter begrijpen, zodat er meer balans komt, want met meer balans is er meer vertrouwen voor de coureur en minder bandenslijtage.”

