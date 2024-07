George Russell legt uit waarom Mercedes de upgrades aan de vloer alweer van de W15 heeft afgehaald. Het Duitse team nam de upgrades speciaal mee naar Spa, maar de nieuwe onderdelen waren tijdens de kwalificatie alweer afwezig. Volgens de Brit heeft de beslissing van het team niks te maken met de prestaties van de upgrades zelf.

Mercedes bracht een upgrade aan de vloer mee naar Spa-Francorchamps, maar verwijderde deze alweer van beide bolides voorafgaand aan de kwalificatie. Lewis Hamilton kwalificeerde vervolgens als vierde, terwijl Russell de zevende snelste tijd neerzette. Op de vrijdag hadden beide coureurs moeite met de W15 op Spa-Francorchamps, maar volgens Russell lag dat niet aan de nieuwe bodem.

“We hebben het hier de afgelopen drie jaar moeilijk gehad en de schommelingen in de prestaties van alle teams van circuit tot circuit zijn behoorlijk groot”, legt Russell uit, aan Motorsport.com. “Ik denk dat het belangrijk voor ons was om terug te vallen op iets wat we kennen. We willen tijdens de race zien of Spa zelf een uitdaging voor ons is, want daar zijn we vrij zeker van, in tegenstelling tot de upgrade. De upgrades waren niet substantieel, ze maken gewoon deel uit van de ontwikkeling in de loop van het jaar. We zijn er vrij zeker van dat die upgrades werken zoals verwacht.”

Spa een moeilijk circuit voor Mercedes

Russell kon niet verklaren waarom Mercedes het vaak moeilijk heeft op Spa, maar wel kan presteren op Barcelona en Silverstone. Deze twee circuits hebben namelijk een vergelijkbare mix van bochten met hoge en lage snelheid. “Het is al drie jaar op rij dat we erg snel zijn in Silverstone, en het moeilijk hebben in Spa”, aldus Russell. “Op papier zou je zeggen dat het niet precies hetzelfde type circuit is, maar ze hebben hier hogesnelheidsbochten, een beetje lage snelheid, hetzelfde als Silverstone. We moeten proberen te begrijpen waarom dat zo is.”

