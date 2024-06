George Russell denkt dat Max Verstappen nog wel veel harder had kunnen rijden op het Circuit de Barcelona-Catalunya. De Brit zag hoe de drievoudig wereldkampioen zijn banden goed managede, en pas op het gas ging toen Lando Norris een bedreiging begon te vormen. De Mercedes-coureur doet de rijkunsten van Verstappen denken aan een andere Formule 1-kampioen.

Max Verstappen wist met een ruime twee seconden voorsprong op Norris uiteindelijk aan het langste eind te trekken tijdens de race in Spanje. De Nederlander eindigde daarbij ook een ruime 22 seconden voor George Russell op P4. Volgens de Mercedes-coureur had dat gat nog veel groter kunnen zijn, want Russell denkt niet dat Verstappen voluit is gegaan in Barcelona.

“Ik denk dat hij de snelste auto had”, zegt de Mercedes-coureur over Verstappen, tegen Motorsport-Total. “Als je naar zijn tempo kijkt, was het heel gecontroleerd in de eerste stint.” De Brit is er daarom van overtuigd dat Verstappen nog wel veel harder had kunnen gaan: “waarschijnlijk zelfs zes tienden per ronde” in de snelle bochten. “Als je die buffer hebt, dan kun je de banden beter managen”, vertelt Russell. “Lando haalde hem in, maar hij reed daarna gewoon harder toen het moest.”

De Mercedes-coureur vergelijkt de combinatie van Verstappen en Red Bull Racing daarom ook met een ander duo dat een lange tijd de Formule 1-sport domineerde. “Max is een van de beste coureurs aller tijden, maar het pakket tussen hem en het team is zoals dat van Lewis [Hamilton] in het Mercedes-tijdperk.”

Mercedes heeft vertrouwen weer terug

Het dominante Mercedes-tijdperk is met één overwinning sinds 2021 voor het Duitse team alweer een poosje geleden, maar volgens Russell zit zijn team weer op het juiste pad. “We eindigden weet ik niet hoeveel seconden achter de overwinning [in Barcelona]. Twintig of zo, wat veel is. Maar we weten dat we [in Canada] de snelste auto hadden. Je hebt alleen niet elk weekend de snelste auto”, aldus Russell. “Het is nu aan ons om de volgende grote stap te zetten met onze upgrades. Dus we hebben er alle vertrouwen in.”

