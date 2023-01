Mocht het tot een titelstrijd tussen Mercedes-teamgenoten George Russell en Lewis Hamilton komen, dan verwacht Russell niet dat het tot problemen tussen de twee zal leiden. Voor de twee coureurs staat het team voorop, stelt de Brit.

Russell kwam vorig jaar bij Mercedes terecht nadat hij drie jaren bij Williams ervaring had opgedaan. Als nieuwe teamgenoot van zevenvoudig wereldkampioen Hamilton stond hem een lastige taak te wachten, maar uiteindelijk bezorgde Russell Mercedes haar enige zege van het seizoen en eindigde hij boven zijn Britse teamgenoot.

Doordat de W13 met name in het begin niet goed presteerde liepen de spanningen binnen het team niet op. Mocht het zover komen dat Russell en Hamilton om de titel strijden, zal dat volgens Russell niet tot grote problemen tussen de twee leiden. “Natuurlijk zal er een iets andere dynamiek zijn als je vecht om de zeges, dat hoort erbij”, zegt Russell tegen Motorsport.com. “Maar wat in ons voordeel werkt, is het feit dat we allebei in een ander stadium van onze carrière zitten.”

Lees ook: Hamilton tevreden over samenwerking met ‘geweldige’ Russell

“Het voelt,” vervolgt Russell, “alsof we hier samen aan werken. Als we volgend seizoen een auto hebben die in staat is om de eerste twee plekken op te eisen, dan zullen we enorm trots zijn dat we samen hebben bijgedragen om het team te helpen dit te bereiken.”

Daarom is er volgens Russell ‘geen reden voor problemen’ tussen hem en Hamilton. “We hebben een goede band”, benadrukt hij. “We moeten elkaar respecteren, dat hebben we ook gedaan. Binnen het team erkennen we dat dat belangrijk is. Als onze relatie stukloopt, dan zal dat een impact hebben op het team en uiteindelijk op ons. Ik denk dat we hierop kunnen voortbouwen en onze relatie zal waarschijnlijk hechter worden naarmate de tijd vordert”, besluit Russell.