George Russell begon in 2022 aan zijn vierde seizoen in de Formule 1, maar het voelde voor hem ‘een beetje’ als een rookieseizoen. Na drie jaar Williams moest hij zich immers bij Mercedes aan een nieuwe omgeving aanpassen: “Ik voelde me daardoor een beetje een rookie.”

Russell stond vorig jaar voor een grote uitdaging als nieuwe teamgenoot van Lewis Hamilton. Uiteindelijk bezorgde Russell Mercedes in Brazilië haar enige zege van 2022 en eindigde hij boven zijn ervaren teamgenoot in het klassement. Voor Russell was het aanpassen aan Mercedes, na drie jaar voor Williams te hebben gereden, ook een grote uitdaging.

“In sommige opzichten voelde ik me een beetje een rookie vanwege het niveau waarop dit team opereert”, zegt Russell tegen Motorsport.com. “We hebben het over dingen waar ik zelfs in de Formule 1 nog nooit eerder over gesproken heb.”

Lees ook: Russell verwacht ook in titelstrijd geen problemen met Hamilton

Het kostte Russell tijd om onder meer te wennen aan de processen van Mercedes tijdens een raceweekend’ en hoe hij de auto sneller kon maken door aan de afstelling te sleutelen. “Dat is waarom ik me een beetje een rookie voelde bij de seizoenstart”, legt de Brit uit.

Russell is blij dat het teamgenoot is van Lewis Hamilton, aangezien hij ‘de grootste coureur aller tijden’ is en hij al ‘enorm veel geleerd’ heeft van de zevenvoudig wereldkampioen. Dat is dan niet alleen op de baan, maar ‘waarschijnlijk vooral naast de baan’. “Maar als je Formule 1-kampioen wil worden, moet je de beste verslaan”, aldus Russell, die daarom blij is dat hij nu Hamilton als maatstaf heeft.