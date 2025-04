Mercedes-coureurs George Russell en Andrea Kimi Antonelli kenden een relatief kleurloze race in Japan. Ze konden noch plaatsen winnen, noch werden ze ingehaald. Desalniettemin scoorden ze op de vijfde en zesde plaats wederom goede punten voor het team. Russell, die in Melbourne en Shanghai al op het podium stond, hoopt op meer performance in de aankomende Grands Prix, al waarschuwt hij ook dat McLaren nog niet het achterste van de tong heeft laten zien.

Waar Mercedes zich in de aanloop naar de kwalificatie continu in de voorhoede mocht scharen, streed het team zondag niet mee voor een plekje in de top drie. Zelfs Charles Leclerc, die als vierde over de streep kwam, troefde Russell af. Wat betreft prestaties op hoge snelheid komen de Silberpfeilen nog tekort ten opzichte van McLaren en Max Verstappen, zo blijkt uit de data. Met het oog op de nieuwe reglementen van 2026 zal het bovendien moeilijk worden om dit jaar nog te investeren in een grote inhaalslag.

‘Dan zal McLaren schitteren’

Wat dat betreft is Russell ervan overtuigd dat het beste van McLaren nog moet komen – de Brit denkt dat de voorsprong van de papaja’s alleen maar groter gaat worden. “De laatste jaren ben ik niet bepaald consistent geweest”, verklaarde hij tegenover de Duitse tak van Sky Sports. “Ik wilde er dit jaar aan werken om minder ups en downs te hebben. Op dat front is het jaar behoorlijk goed van start gegaan. Ik ben relatief tevreden – we hadden het niet beter kunnen doen in de eerste twee Grands Prix.” Voor Japan had Russell echter gehoopt op meer. “De vierde plaats was waarschijnlijk iets meer passend geweest.”

Ondanks de overwinning van Max Verstappen op Suzuka, weet Russell dat McLaren nog altijd over de snelste auto beschikt. Mede dankzij de suboptimale omstandigheden in de afgelopen drie races denkt hij dat we de ware machtsverhoudingen nog niet hebben gezien: “Het beste van McLaren moet nog komen – het waren drie koude races. Als we naar Bahrein en Saoedi-Arabië gaan, hebben we 35 graden en zullen we zien dat die McLaren-gasten zullen schitteren. Wij zijn altijd sterker geweest in koelere omstandigheden, dus ik blijf realistisch. We hebben drie goede races gehad, maar er komen er nog eenentwintig.”

