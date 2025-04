George Russell stuurt alvast een verkapte waarschuwing naar zijn concurrentie. Volgens kenners heeft de Brit dit seizoen een flinke stap vooruit gezet betreffende zijn Grand Prix-prestaties, maar Russell zelf ziet niet zo’n heel groot verschil met een jaar geleden. De Mercedes-coureur vertelt wel aan zijn concurrenten: ‘Ik ben nog niet eens in de buurt van mijn piek.’

Met een finishplaats in de top-vijf tijdens elke Grand Prix van het seizoen tot nu toe, heeft George Russell de bijnaam Mr. Consistency ook dit jaar wel weer verdient. De Brit blijft redelijk onder de radar bij het titelgevecht tussen Max Verstappen en de twee McLaren-coureurs, maar heeft volgens kenners toch een behoorlijke stap vooruit gemaakt dit jaar.

LEES OOK: Russell houdt het vertrouwen in Hamilton: ‘We zullen meer van de magie van Lewis zien’

Onterecht, volgens de Mercedes-coureur zelf. “Ik denk niet dat mijn prestaties zoveel beter zijn dan vorig jaar”, steekt Russell van wal tegenover de media. “Volgens mij presteerde ik vorig jaar ook al op een heel goed niveau tijdens de slotfase van het seizoen. Vanaf Austin (de GP Verenigde Staten, red.) eigenlijk al.”

Ruimte voor verbetering

Russell, die vorig seizoen nog elke week ‘het gevecht aan moest gaan met een zevenvoudig wereldkampioen’, ziet geen werkelijk groot verschil tussen zijn prestaties nu en een jaar eerder. Toch is er wel iets veranderd, volgens de coureur zelf. “Ik denk wel dat ik nu rijd op de top van mijn kunnen, en dat ik elk seizoen sterker word. En toch is er ook nog veel ruimte om te verbeteren.”

De Mercedes-coureur waarschuwt daarom alvast zijn concurrentie. “Ik heb het gevoel dat ik nog niet eens in de buurt van mijn piek ben, en dat is geweldig. Ik zie nog veel vlakken waarop ik kan verbeteren, en dat is zeker haalbaar. Er kunnen zeker nog betere prestaties komen.”

Lees hier alles over de GP van Miami

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.