George Russell kreeg het tijdens zijn gevecht met Sergio Pérez in Monza heel even Spaans benauwd. De twee coureurs vochten op het randje om de zevende plek in de Italiaanse race. Volgens de Mercedes-coureur scheelde het toen ‘een halve centimeter’ of zijn race was heel erg slecht afgelopen.

De race van de Mercedes-coureur op Monza begon al niet heel fijn, doordat hij in de openingsronde schade aan zijn voorvleugel opliep. Na zijn tweede pitstop viel Russell daarom terug naar de twaalfde plek, maar al gauw haalde de coureur zijn tegenstanders weer in. Eén van die tegenstanders was Sergio Pérez, waarmee het gevecht nog maar net goed ging.

“Ik bedoel, plezier? Ik weet niet of je dat zomaar ‘leuk’ kunt noemen, want ik dacht dat ik de lucht in zou gaan toen hij me met 340 km/u afkneep”, antwoordt Russell op de vraag van Motorsport.com of hij van het gevecht met de Mexicaan kon genieten. “Maar ja, hard racen en in ieder geval blij dat ik één positie heb kunnen winnen. Het was precies op de limiet.”

Halve centimeter

De Britse coureur kwam uiteindelijk wel aan de Mexicaan voorbij, en eindigde op plek zeven achter Max Verstappen. Russell is daarom niet van plan om het bijna-incident nog met Pérez te bespreken. “Er valt niets te zeggen. Uiteindelijk crashten we niet en ik kwam aan hem voorbij, maar een halve centimeter meer en het had een ander verhaal kunnen zijn”, aldus de Mercedes-coureur.

