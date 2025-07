George Russell voelt nog altijd geen tijdsdruk om zijn contractverlenging bij Mercedes zo snel mogelijk rond te krijgen. De toekomst van de Brit bij de Zilverpijlen stond de afgelopen tijd in de schijnwerpers, vanwege de aanhoudende geruchten over een overstap van Max Verstappen naar het Duitse team. Russell zelf maakte zich echter nooit zorgen: ‘Ben niet bang geweest om mijn stoeltje te verliezen.’

Max Verstappen blijft ook in 2026 bij Red Bull. Dat bevestigde adviseur Helmut Marko afgelopen maandag, nadat eerder al bekend was dat de ‘exitclausule’ in Verstappens contract na Spa-Francorchamps ook al ongeldig was. De geruchten over een eventuele overstap van de Nederlander naar concurrent Mercedes gingen rond sinds de onthulling van George Russell dat zijn renstal wel degelijk met de wereldkampioen praat. Hoewel de Brit nog altijd wacht op een contractverlenging bij de Zilverpijlen – Russells contract loopt aan het einde van het huidige seizoen af – is de coureur niet verbaasd over de uitkomst.

“Mercedes heeft uiteindelijk de touwtjes in handen, doordat het team mij ook managet”, vertelt de coureur in Hongarije. “Er was geen haast om het contract van Kimi Antonelli of mijzelf te verlengen, want er bestaat nog steeds een overeenkomst voor de lange termijn. Ik ben daarom nooit ben geweest om mijn stoeltje te verliezen. Dat is dit jaar geen enkele keer ter sprake gekomen.”

‘Jullie maken er een groot verhaal van’

Russell wijst vervolgens naar de media. “Jullie maken er natuurlijk graag een groot verhaal van”, vervolgt de Brit. “Maar het is al een hele tijd geleden, misschien zelfs al een jaar terug, dat ik angstiger was en graag iets geregeld of bevestigd wilde hebben voor 2026. Ik presteer beter dan ooit en heb het gevoel dat ik nu veel meer kan laten zien.” Er bestaat daarom nog altijd geen haast bij de Mercedes-coureur om zo snel mogelijk een contractverlenging te ondertekenen. “Ik ga volgende week eerst lekker op vakantie. Er is zowel voor mij als voor het team geen tijdsdruk.”

