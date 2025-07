Red Bull-adviseur Helmut Marko beschuldigt Toto Wolff van het voeden van de geruchten over een eventuele Mercedes-overstap van Max Verstappen. De adviseur is blij dat er nu een einde komt, met zijn eigen bevestiging dat de wereldkampioen ook in 2026 bij Red Bull blijft, aan de ‘irritante’ speculaties. Voor Marko was het echter altijd al duidelijk dat Verstappen bij de renstal zou blijven.

Max Verstappen blijft ook in 2026 bij Red Bull. Dat bevestigde adviseur Helmut Marko al op de maandag voorafgaand aan de GP Hongarije. “Max Verstappen zal in 2026 voor Red Bull rijden”, vertelde de Oostenrijker aan RTL/ntv en sport.de. Eerder werd al bekend dat de zogeheten ‘exitclausule’ in het tot en met 2028 lopende contract van de Nederlander niet meer geldig was na de race in Spa-Francorchamps.

Het is vooral voor Mercedes-teambaas Toto Wolff slecht nieuws. De Oostenrijkse teambaas maakte er in het verleden geen geheim van Verstappen graag naar Mercedes te halen. Volgens Marko ‘voedde’ Wolff zo de geruchten over een eventuele Mercedes-overstap van de wereldkampioen. “Dat was best wel irritant”, vertelt Marko eerlijk aan Kronen Zeitung. “Iedereen dacht dat ze beter wisten hoe de exitclausule eruit zag dan wij bij Red Bull zelf. Dat werd allemaal enigszins gevoed door Toto.”

2026

Marko twijfelde zelf echter geen moment aan waar Verstappen volgend jaar rijdt. “Dat was altijd al duidelijk voor mij”, vervolgt de adviseur. “Het zou dom zijn geweest van Max om in 2026 van team te wisselen. Niemand weet namelijk nog wie dan de beste motor of het beste chassis heeft”, verwijst Marko naar de nieuwe 2026-reglementen. “Er kunnen op veel vlakken dingen misgaan. Als ik Verstappen was, zou ik het ook eerst even aanzien en dan pas beslissen.”

