George Russell won afgelopen zondag de eerste Grand Prix van het jaar. Toch zag de coureur zijn team ook op sommige ‘gebieden nog ondermaats presteren’. Vooral de racestarts mogen van Russell – die zijn zinnen heeft gezet op een titelstrijd bij beide kampioenschappen – nog wel verbeterd worden: ‘We hadden geluk dat de start niet slechter ging’.

Een pole position op de zaterdag, gevolgd door winst op de zondag in Australië. Veel beter kon het nieuwe seizoen voor George Russell niet beginnen. Toch voelde het voor de Brit alsof zijn team Mercedes ook op sommige gebieden ‘ondermaats presteerde’ op het circuit van Melbourne. “Het voelt vooral als gewoon een volgende Grand Prix-zege”, vertelde de kersverse racewinnaar aan de in Australië aanwezige media. “We hebben slechts een race gehad van een heel lang seizoen. Natuurlijk wil ik elk weekend wel vechten voor de raceoverwinningen, maar het belangrijkste is om ook te vechten voor een wereldkampioenschap. Dat is waar we ook zo hard al voor hebben gewerkt.”

LEES OOK: George Russell vraagt FIA om verandering: ‘Mijn voorvleugel werkte niet’

Volgens Russell is er daarom bij Mercedes nog genoeg werk aan de winkel. “Als we mee willen strijden voor de kampioenschappen, dan moeten we alles naar een nog hoger niveau tillen”, voegde de coureur eraan toe. “Er waren nog behoorlijk wat gebieden waar we ondermaats presteerden, vooral de racestart.” Russell werd op de zondag in Melbourne bij de start al ingehaald door Ferrari’s Charles Leclerc. “Maar ook de batterij op de juiste manier opladen. We hadden geluk dat de start niet slechter ging.”

‘Strategischer te werk’

De Mercedes-coureur is van mening dat de openingsrace slechts een voorproefje was van hoe strategisch coureurs vanaf nu moeten rijden met de Formule 1-bolides. “Er zijn zeker meer kansen en je moet strategischer te werk gaan”, zei hij. “Ik denk dat je op een circuit als dit, met vier rechte stukken, echt goed de energie moet verdelen. Stel dat je honderd procent batterij hebt, dan moet je dat verdelen over vier rechte stukken. Geen enkel team verdeelt die energie dan gelijk over de rechte stukken. Als je je inhaalmodus gebruikt, je boostknop, haal je de coureur in op het ene rechte stuk en haalt hij je vervolgens weer in. Het was dus riskant voor ons beiden (Russell en Leclerc, red.), maar ik hoop dat jullie ervan genoten hebben.”

LEES OOK: Hamilton ziet bijna één seconde verschil met Mercedes: ‘Ze hebben goed werk geleverd’

Vragen van Hamilton

De competitiviteit van de Zilverpijlen in Melbourne is uiteraard in de verdere paddock ook niet onopgemerkt gebleven. Lewis Hamilton vroeg zich na de kwalificatie nog af of de motor van zijn voormalig werkgever wel helemaal legaal was. Russell bereidde zich na de race al voor op de vragen van de zevenvoudig wereldkampioen, waarmee hij naar de volgende race in Shanghai vliegt. “Ik vlieg met Lewis, dus ik weet zeker dat ik dingen te horen krijg als: ‘Je motor is zo goed, je compressieverhouding is illegaal’, enzovoort,” zei hij tegen de media. “Dus ja, ik denk dat ik maar vroeg ga slapen. Of ik zeg gewoon ‘hou je mond en concentreer je op je eigen zaken’”, grapte Russell nog.

Lees hier alles over de GP China

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.