George Russell verwacht dat Mercedes in Austin de grootste kans maakt om nog een zege te pakken. De Brit ziet Singapore ook als mogelijkheid, al benadrukt hij dat de W13 niet goed presteert op stratencircuits.

Mercedes wacht nog altijd op de eerste zege van het seizoen. Het kampioensteam kende een lastige start, maar is langzaam opgeklommen en heeft steeds beter zicht op een zege. Met nog maar zes races te gaan wordt dat nog wel een uitdaging, maar als er één circuit is waar Mercedes dat kan bereiken, is dat volgens Russell het Circuit of the Americas in Austin, Texas.

“Ik weet het niet zeker, er springt er niet echt eentje uit voor mij”, zegt Russell, die dit seizoen zeven keer op het podium stond. “Singapore kan wel interessant zijn, maar historisch gezien heeft Mercedes op dat circuit wel wat geworsteld. We weten dat we dit jaar niet goed gepresteerd hebben op stratencircuits.”

“Ik zou dan misschien Austin zeggen”, vervolgt Russell. “Austin zou beter bij onze auto kunnen passen, maar dat weet ik oprecht niet zeker.”

Hoewel het niet het seizoen is geweest waar Mercedes op gehoopt had, is Russell tevreden over de vooruitgang die het team heeft geboekt. “Als team boeken we enorme vooruitgang en we begrijpen de auto steeds beter. Hopelijk kunnen we de auto blijven ontwikkelen en kunnen we nog wat stappen vooruitzetten”, aldus de Brit.