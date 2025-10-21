George Russell ziet een nieuwe trend in de Formule 1. Volgens de Brit is de koningsklasse de laatste paar Grands Prix een ‘race naar bocht 1’ geworden, en finisht een coureur vaker wel dan niet op dezelfde plek als die hij in de openingsbocht al veiligstelt. Russell weet wel waarom dat komt: ‘Pirelli heeft ons een betere band gegeven, die zorgt voor slechte races’.

George Russell beleefde een tegenvallende start in Austin. De Brit viel van zijn vierde startplek terug naar plek zes, doordat zowel Lewis Hamilton als Oscar Piastri bij de start aan de Mercedes-coureur voorbij kwam. Russell eindigde de eenstopsrace ook op de zesde plek, wat volgens hem geen grote verrassing was.

“Het was behoorlijk frustrerend, maar ik had voorafgaand aan de race al het idee dat waar je tijdens bocht 1 rijdt, ook de plek is waar je uiteindelijk finisht”, vertelt Russell in Austin aan de aanwezige media. “Dat bleek inderdaad bij mij het geval te zijn.” Dat de meeste coureurs in Austin voor een eenstopper konden gaan, kwam volgens Russell door het gebrek aan bandenslijtage. “Als ik als vierde uit bocht 1 was gekomen, had ik misschien als derde kunnen eindigen. Op dit moment is het in de Formule 1 een race naar de eerste bocht.”

“Er is geen bandenslijtage en tussen de snelste en langzaamste auto in de top-zes zit misschien twee of drie tienden verschil”, vervolgt de Mercedes-coureur zijn analyse. “Op elk circuit heb je minstens een halve seconde nodig om in te halen, en daarom zie je geen inhaalmanoeuvres. Ik kan me de laatste races met twee pitstops niet eens meer herinneren.”

Oplossing?

Hoewel gebrek aan bandenslijtage volgens Russell één van de redenen is waarom de Formule 1 een ‘race naar de eerste bocht’ is geworden, wil de Brit geen harde kritiek leveren op bandenleverancier Pirelli. Russell komt in plaats daarvan met een potentiële oplossing. “Realistisch gezien wil je een band die je kunt pushen, maar die niet de hele auto meesleept”, aldus de Mercedes-coureur. “Idealiter gaan de zachte banden twaalf ronden mee, de mediumbanden vijftien ronden en de harde banden twintig ronden, en dan zijn ze op. Maar dat is veel makkelijker gezegd dan gedaan. Pirelli heeft het al moeilijk en doet haar best. Ze hebben ons een aanzienlijk betere band gegeven, die is goed, maar zorgt voor slechte races.”

