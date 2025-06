George Russell doet een boekje open over de aanhoudende Mercedes-geruchten rondom Max Verstappen. De Brit snapt de geruchten wel, en onthult dat hij de Nederlander, naast hemzelf, ook zou contracteren als hij teambaas Toto Wolff was. Ondertussen gaan de contractonderhandelingen tussen de Zilverpijlen en Russell zelf gewoon door. De Brit zegt zich voorlopig nog totaal geen zorgen te maken over de uitkomst van deze besprekingen.

Met een vierde plek in het coureurskampioenschap en een reeks van zes races in de top-vijf doet George Russell dit seizoen vooralsnog goede zaken om in 2026 zijn stoeltje bij Mercedes te behouden. De contractonderhandelingen zijn nog volop bezig, op hetzelfde moment dat naar verluidt bij Red Bull de exitclausule van Max Verstappen op het punt van verlopen staat. Toch heeft dat nog niet helemaal een einde gemaakt aan de geruchten dat Verstappen wel eens naar Mercedes kan vertrekken. Russell zou de Nederlander wel verwelkomen bij de Duitse renstal.

“Ik heb al eens gezegd dat ik graag Verstappens teamgenoot zou willen zijn”, vertelt de Brit aan Mundo Deportivo. “Maar het feit is: waarom zou een team Verstappen niet willen? Als ik Toto (Wolff, red.) was en als hij elke coureur kon hebben, zou ik voor mezelf en Verstappen kiezen.” Russell verkiest niet alleen Verstappen boven huidig teamgenoot Andrea Kimi Antonelli, de Brit zou eerder ook de Nederlander vastleggen dan oud-teamgenoot Lewis Hamilton. “En Ferrari zou, als het de keuze had, kiezen voor Verstappen en Leclerc,” vervolgt de Mercedes-coureur.

Het enige topteam waarbij Russell wel moeite mee heeft om te kiezen wie van de huidige coureurs hij naast Verstappen zou zetten, is McLaren. “McLaren zou waarschijnlijk ook kiezen voor Verstappen en… hier zou het misschien uitdagender zijn: Norris of Piastri. Maar als in 2026 elk team zijn coureurs vrijuit zou kunnen kiezen, zou Verstappen de eerste keuze zijn voor alle teams. Dat is niet respectloos. Het is gewoon de realiteit.”

‘Contract betekent niets in de F1’

Ondertussen zit Russell nog in het stoeltje bij de Zilverpijlen, en het is ook zijn intentie om voorlopig Mercedes-coureur te blijven. De Brit heeft er vertrouwen in dat een contractverlenging er ook gauw komt. “Ik denk dat het eerder abnormaal is dat Leclerc voor vijf jaar tekent, Lando voor vijf jaar, Oscar voor drie jaar”, legt Russell uit. “Veel van deze coureurs hebben zeer langdurige contracten getekend met hun team. Dat is niet normaal.”

De Britse coureur maakt zich daarom geen zorgen dat hij zijn eigen toekomst bij Mercedes nog onduidelijk is. “Want met of zonder contract, als je presteert, ben je goed en als je niet presteert, ben je niet goed”, vervolgt de Brit. “Er waren coureurs zoals Daniel Ricciardo, die een contract had, maar hij werd eruit gegooid. Pérez had een contract en mocht ook niet door. Daarom betekent een contract niets in de Formule 1. Voor mij, als ik coureur ben, snel ben en op het podium sta, geeft me dat meer vertrouwen dan een papiertje met een handtekening”, concludeert Russell.

