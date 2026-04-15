Max Verstappen stort zich half mei op een nieuw raceavontuur: met zijn eigen Verstappen Racing neemt de Nederlander voor het eerst deel aan de 24 uur van de Nürburgring. De viervoudig F1-kampioen maakte al meerdere – al dan niet succesvolle – uitstapjes naar het Duitse circuit, maar stond nooit eerder aan de start van de beruchte etmaalrace. Safety car-coureur Bernd Mayländer, die de 24-uursrace al eens heeft gewonnen, voorziet Verstappen van advies.

Mayländer vierde tijdens de laatste GP van Australië zijn 500e optreden als safetycarcoureur in de Formule 1. Daarvoor maakte de 54-jarige Duitser furore in de DTM en de Porsche Carrera Cup. Als coureur voor Mercedes-Benz nam hij bovendien deel aan de 24 uur van de Nürburgring. Mayländer stond zeven keer aan de start en wist één keer te winnen. Max Verstappen, die de 24-uursrace vooralsnog alleen op het virtuele asfalt reed, maakt in mei zijn debuut. Welke adviezen heeft Mayländer voor de Nederlander?

‘Vermijd risico’s

“Ik volg al zijn Nürburgring-verrichtingen”, verklaarde de Duitser in gesprek met RN365. “Het is geweldig dat we een F1-kampioen hebben die meedoet aan de 24-uursrace. Dat is goed voor de sport, de fans én het kampioenschap.” Zoals gezegd heeft Mayländer genoeg ervaring met deze beruchte wedstrijd. “Ik heb zeven keer geprobeerd die race te winnen”, herinnerde hij zich. “Twee keer was ik er heel dichtbij, één keer crashte ik terwijl we aan de leiding lagen. Pas in 2000 viel alles op zijn plaats en hebben we daadwerkelijk gewonnen.”

LEES OOK: Safety car-coureur Bernd Mayländer viert 500 Grands Prix: ‘Nog lang niet klaar’

Wat maakte destijds het verschil? “We hadden een perfect team en een perfecte auto in 2000, maar tijdens elke briefing was de boodschap hetzelfde: de coureurs móéten samenwerken met het team”, legde Mayländer uit. “Ook als je weet dat de auto goed is en over voldoende snelheid beschikt, houd de finishvlag altijd in het achterhoofd. Neem niet te veel risico.” Volgens de routinier heeft Verstappen bovendien een flinke dosis geluk nodig. “Ook qua regels en met de Code 60-situaties moet het jouw kant op vallen”, voegde hij eraan toe. “Voor je het weet, heb je een straf aan je broek.”

‘Houd de auto heel’

“Het allerbelangrijkste is dat je op de baan blijft”, benadrukte Mayländer. “Voor mij was de grootste uitdaging om je door het verkeer te navigeren zonder te veel te forceren, vooral aan de binnenkant. Dat hebben we de afgelopen dertig jaar vaak genoeg gezien: zelfs de snelste auto’s redden het niet als ze te veel risico nemen. Ook in 2000 hadden wij zo’n coureur erbij zitten”, herinnerde hij zich. “We moesten hem echt in toom houden en zeggen: ‘Hé, doe het rustig aan’. Ook al start je vanaf poleposition, je hoeft na de eerste bocht niet per se aan de leiding te liggen. De race is zo ongelooflijk lang; misschien lig je in ronde vijftig weer vooraan. Zolang je de auto maar heel houdt.”

LEES OOK: Max Verstappen keert terug naar de Nürburgring! Alles over de kwalificatieraces

Mayländer waarschuwde tot slot voor de immense druk. Verstappen zorgde tijdens eerdere uitstapjes naar de Nürburgring al voor ‘Max Mania’, maar tijdens de 24-uursrace zal die aandacht alleen maar toenemen. “De spotlights zullen op hem gericht zijn”, merkte de safety car-coureur op. “Hij voert de druk alleen maar verder op door wat hij al heeft laten zien. Hij heeft natuurlijk al fantastische prestaties geleverd, maar een 24-uursrace is echt heel erg lang. Daarbij rijden er zoveel snelle GT-specialisten rond. Ik ga geen namen noemen, maar er zijn coureurs die daar hun hele leven rijden.” Mayländer kan in ieder geval niet wachten om de strijd van dichtbij te volgen. “Ik hoop er zelf bij te zijn om te zien wat er gebeurt”, sloot hij af. “Het wordt fantastisch.”

Lees hier alles over GP Miami

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.