Carlos Sainz zegt er ‘100 procent klaar’ voor te zijn om dit seizoen voor de titel te strijden, mits Ferrari hem daar natuurlijk de auto voor geeft. De Spanjaard heeft met name in de tweede seizoenshelft van 2021 het vertrouwen gekregen voor het nieuwe seizoen.

Sainz reed vorig jaar zijn eerste seizoen voor Ferrari. Het was een prima seizoen voor de Spanjaard, die in het begin nog wat moeite had maar zich vervolgens kon meten met teamgenoot Charles Leclerc. Sainz sloot het seizoen af als vijfde met 5,5 punten meer dan Leclerc. Het was een dusdanig goed seizoen voor Sainz, dat het hem het vertrouwen heeft gegeven om dit jaar voor de titel te strijden.

“Ja, 100 procent”, antwoordt Sainz desgevraagd. “Met name de tweede seizoenshelft heeft mij het vertrouwen gegeven met de auto en het team. Ik ben klaar voor wat ons dan ook te wachten staat. Dat in combinatie met het harde werk dat we in het 2022-project steken heeft me de juiste mindset gegeven.”

Sainz zegt te hebben genoten van zijn eerste seizoen in de rode kleuren. “Dit was een van mijn favoriete seizoenen in de Formule 1 voor wat betreft het genieten van de sport zelf”, zegt Sainz. “Het was een hectisch seizoen. We hebben veel races gehad, maar ook veel goede momenten. Ik heb ervan genoten en ben ook gedurende het seizoen beter geworden.”

“Ik heb het gevoel dat ik het seizoen veel sterker heb afgesloten dan dat ik het begon”, vervolgt Sainz. “Dat is een belangrijke vooruitgang. Bovendien heb ik binnen het team veranderingen gezien die ons in de juiste richting hebben geduwd. Het gevoel voor 2022 is zeer positief en ik denk dat we een goed momentum te pakken hebben”, besluit Sainz.

