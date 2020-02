Sainz al in gesprek over nieuwe McLaren-deal voor 2021

Carlos Sainz is al met McLaren in gesprek over een nieuw contract voor 2021. De huidige overeenkomst van Sainz met het team uit Woking loopt eind 2020 af.

Sainz kwam in 2019 naar McLaren onder een tweejarig contract. Voor 2021 is Sainz dus transfervrij, maar hij wil graag bij McLaren blijven. “Het is geen geheim dat ik heel gelukkig ben bij McLaren.”

“Achter de schermen zijn er al dingen in beweging gezet”, vertelt hij. “We zijn al gesprekken begonnen”, doelt Sainz op de onderhandelingen voor 2021 en (mogelijk) daarna.

Haast is er echter niet. “Het is immers pas februari. We gaan het dus rustig aan doen.” Toch draait Sainz er dus niet omheen dat hij wil blijven. “Ik heb veel vertrouwen in dit project en hoe het hier gaat.”

McLaren zette vorig jaar een flinke stap, door achter de top drie als best of the rest te finishen na een reeks lastige jaren. Voor Sainz was het ook een goed jaar, hij werd zesde in het WK.

McLaren is ook zeer blij met hem. Teambaas Andreas Seidl heeft eerder uitgesproken Sainz en teamgenoot Lando Norris als McLarens toekomst te zien.

Voor 2021 komen er mogelijk topzitjes vrij bij Ferrari, Red Bull en Mercedes. Vooralsnog lijkt Sainz voor 2021 dus echter – in elk geval openlijk – in te zetten op een langer verblijf bij McLaren.