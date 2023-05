Carlos Sainz streed lange tijd met Esteban Ocon om de derde plek tijdens de Grand Prix van Monaco. Dat hij uiteindelijk als achtste over de meet kwam, zat de Ferrari-coureur dan ook niet lekker.

In de race uitte de Spanjaard al zijn woede over de boordradio toen in de 35e ronde een tactische pitstop niet goed uitpakte. In plaats van Ocon hiermee voorbij te streven, bleef hij steken op de vierde stek. “Ik was gefrustreerd, maar veroordeel mij niet om mijn commentaar over de boordradio. Met 300 kilometer per uur op de teller in Monaco zijn we allemaal een beetje gefrustreerd of opgewonden. Voor mij was het een beetje frustratie,” sprak hij na afloop van de race tegenover F1TV.

Natuurlijk vergooide hij zijn kans op een podium door de glijpartij in de regen, maar de pitstopstrategie van Ferrari had volgens Sainz ook beter gekund. “We hadden twee bepalende pitstops waarvan we er een te laat deden en de ander wellicht te vroeg. Maar dat is Monaco, het is een beetje een loterij. Maar we hadden de snelheid vandaag, vandaar dat ik nogal gefrustreerd was dat we de pitstops niet op orde hadden.”

Lees ook: Verstappen in nat Monaco met grote overmacht naar 39ste F1-zege