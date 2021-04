Carlos Sainz baalt dat hij op Imola in Q2 van de kwalificatie is blijven steken. Vooral ook omdat teamgenoot Charles Leclerc Q3 wel haalde en in dat ‘geweldige kwalificatiegevecht’ de vierde plek claimde. Sainz’ eerste optreden als Ferrari-coureur in Italië viel zo niet mee.

Sainz moest het namelijk met de elfde plaats doen op Imola. Tot zijn ongenoegen, dus. “Ik zat niet ver van Q3 af, maar zit wel ver af van waar ik wil zitten. Ik wilde namelijk drie of vier tienden sneller zijn”, vertelt Sainz voor de camera van Ziggo Sport. Was hem dat gelukt, dan had hij in Q2 in de top vijf gezeten en dus makkelijk Q3 gehaald.

Waar het dan mis ging? “Ik was in elke bocht wel snel, maar het lukte me niet in één rondje in elke bocht snel te zijn”, legt Sainz de vinger op zowel de zere plek als de essentie van de kwalificatie. “Dat is dus iets dat nog beter kan”, erkent de coureur die dit jaar nieuw is bij Ferrari en zijn auto naar eigen zeggen nog beter moet leren begrijpen.

“Dat komt echter nog wel, maar voor nu was dit niet mijn beste dag”, geeft hij toe. “Ik had namelijk graag aan dat geweldige kwalificatiegevecht in Q3 meegedaan.” Een kleine troost voor Sainz: startend vanaf de elfde plek heeft hij in Imola in elk geval wel vrije bandenkeuze.

