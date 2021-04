Charles Leclerc zegt het ‘bijna niet te geloven’ dat Ferrari ‘zo dicht bij de topteams’ staat. Het was een veelbelovende vrijdag voor de Scuderia op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari, maar volgens de Monegask komt dat niet door veranderingen aan de auto: “Het ligt allemaal aan de baan en de baantemperaturen, want we hebben niks veranderd aan de auto.”

Voor Ferrari begon het weekend van de Grand Prix van Emilia Romagna positief: in de eerste vrije training waren Carlos Sainz en Charles Leclerc op de vijfde en zesde plaats terug te vinden, in de tweede vrije training waren het de vierde en vijfde plaats. Leclerc noteerde zelfs even de snelste tijd met een 1:15.367, maar die rondetijd zag hij geschrapt worden vanwege het overschrijden van de track limits.

“Er zijn veel positieve dingen te noemen”, begint Leclerc. “Het was van mijn kant geen makkelijke dag, maar de prestaties waren geweldig. Helaas hadden we in de eerste vrije training een probleem, maar de auto voelde goed. In de tweede vrije training waren we erg competitief. Mijn rondetijd werd geschrapt vanwege het overschrijden van de track limits in bocht negen, al was de marge erg klein. Dat moeten we niet in de kwalificatie herhalen. Maar de snelheid was er. Onze racepace was goed. Toen maakte in een fout in de laatste bocht en raakte ik de muur. Maar beter nu dan in de race”, aldus de Monegask.

Leclerc verloor controle over de Ferrari in de laatste bocht en kwam tegen de muur tot stilstand. Foto: Motorsport Images

Dat Ferrari er nu goed voor lijkt te staan komt niet door aanpassingen aan de auto, vertelt Leclerc. “Het ligt allemaal aan de baan en de baantemperaturen, want we hebben niks veranderd aan de auto”, legt hij uit. “Maar de auto voelt veel beter onder deze omstandigheden. De auto voelt echt goed dit weekend, ook vergeleken met vorig jaar. Het voelt dit weekend veel beter. De grip is goed, de balans is goed. Ik heb flink wat vertrouwen in de auto.”

“Het is voor nu echt bijna niet te geloven dat we zo dicht bij de topteams staan”, vervolgt Leclerc. “Ik ben ervan overtuigd dat zij nog wel wat meer in petto hebben”, besluit hij.