Charles Leclerc heeft zijn cadeau van Ferrari, de SF90 uit 2019, aan de prins van Monaco gegeven. De Monegask zegt dat het een van zijn eisen was bij zijn nieuwe contract om deze auto te krijgen, maar er was één probleem: “Ik had niet genoeg ruimte in mijn woonkamer.”

Vorige week plaatste Leclerc foto’s van een speciaal pakketje dat hij ontvangen had. De Monegask kreeg de SF90 uit 2019 cadeau van Ferrari en plaatste vol trots foto’s van de matrode auto op zijn Instagram. In aanloop naar de Grand Prix van Emilia Romagna doet Leclerc zijn boekje open over de achtergrond van dit verhaal, en waarom het niet in zijn eigen huis staat.

“Na mijn eerste jaar bij Ferrari tekende ik een nieuw, langer contract”, zegt Leclerc. “Een van mijn eisen was dat ik deze auto kreeg. Ik heb er goede herinneringen aan die zullen blijven, na mijn overwinningen in Monza en Spa. Het zal in de collectie van de prins van Monaco komen, want ik had niet genoeg ruimte in mijn woonkamer in mijn appartement. Het is daar in goede handen. Voorlopig heb ik geen andere auto’s in mijn collectie”, aldus de Monegask.

Lees ook: Leclerc ontvangt wel heel erg bijzonder cadeau van Ferrari

© Instagram/charles_leclerc

Voor Ferrari begon het seizoen 2021 duidelijk beter dan 2020. Volgens Leclerc heeft het team hard gewerkt in de winter. “Het is een significante stap vooruit”, zegt hij. “We hebben meer vooruitgang geboekt ten opzichte van vorig jaar dan alle andere teams. Maar we willen vechten om zeges.” Gevraagd naar waar de verbeteringen zitten, antwoordt hij: “Het is een algemene verbetering. Het vermogen, grip. Het hele pakket voelt goed.”

Het doel voor dit jaar is voor de Scuderia dan ook om weer terug te keren in de top drie. “Het realistische doel is om achter Red Bull en Mercedes te staan. Het zal eerlijk gezegd lastig worden om met ze te vechten, maar we vechten wel met vier of vijf andere teams.”

Lees ook: Leclerc mist ‘ervaring en analytische gave’ van Vettel bij Ferrari

Met de grote reglementswijzigingen die volgend jaar te wachten staan focussen teams, waaronder Haas, zich volledig op dat jaar. Bij Ferrari ligt de nadruk ook op het nieuwe seizoen, verklapt Leclerc. “Ik denk dat we de juiste instelling hebben en goed werk doen”, zegt hij. “Begin vorig jaar was het lastig te accepteren dat we ten opzichte van 2019 een stap terug hadden gezet. Toen zijn we enigszins opnieuw begonnen. We laten ons hoofd niet op hol brengen om het gevecht om de derde plek dit jaar. Iedereen realiseert zich dat er met een goede voorbereiding op 2022 veel meer te winnen valt, want we moeten daarna nog jaren met die generatie auto’s rijden.”