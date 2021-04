Leclerc ontvangt wel heel erg bijzonder cadeau van Ferrari

Charles Leclerc heeft van Ferrari een wel zeer bijzonder cadeau ontvangen. De Monegask ontving op vrijdag zijn racewinnende SF90 uit het seizoen 2019.

Ferrari-coureur Charles Leclerc mocht op vrijdag een uitzonderlijk geschenk in ontvangst nemen. Op zijn Instagram-verhaal hintte de Monegask ’s ochtends al naar een bijzondere levering. “Iets speciaals is zonet aangekomen”, schreef hij bij de foto.

Enkele uren later onthulde Leclerc wat hij precies had ontvangen: de Ferrari SF90, waarmee hij in 2019 op Spa-Francorchamps zijn eerste Grand Prix won en een week later voor de ogen van de tifosi ook de GP van Italië wist te winnen. Daarnaast veroverde Leclerc met de SF90 ook zeven poleposities.

