Leclerc blij met progressie Ferrari: ‘Zitten in elk geval dichter bij McLaren’

Red Bull en Mercedes zijn nog (ver) buiten bereik, maar het is Ferrari al wel gelukt om dichter in de buurt van best of the rest McLaren te komen, stelt Charles Leclerc tevreden vast.

“Vergeleken met vorig jaar in Bahrein, hebben we goede progressie geboekt”, constateert Leclerc in gesprek met Racer. In 2020 stond de Grote Prijs van Bahrein pas aan het eind van het jaar op het programma en kwam Leclerc in de kwalificatie niet verder dan de twaalfde plek en moest hij het in de race met de tiende plaats doen. Vorig weekend kwalificeerde hij zich als vierde en finishte als zesde.

“We willen natuurlijk het liefst zo snel mogelijk weer meedoen om de overwinningen, maar realistisch gezien hebben we alsnog een geweldige job gedaan door nu een stuk dichter in de buurt van McLaren te zitten”, doelt hij op het team dat vorig jaar als derde en best of the rest in het WK eindigde, en ook bij 2021’s seizoensopener in Bahrein het derde team was.

Ferrari, in 2020 zesde in het WK, staat na één race in 2021 op de vierde plek. Volgens Leclerc heeft de Scuderia een goede stap gezet. Teambaas Mattia Binotto haalde dat ook al aan na het openingsnummer in Bahrein, al erkende hij ook dat Ferrari nog wel motorvermogen mist. Volgens Leclerc moet Ferrari ook proberen nog meer uit de motor te persen, al spreekt ook hij wat dit betreft al van een stap vooruit.

“We hebben wel nog meer werk te doen”, draait de Monegask daar niet omheen. Toch wil hij er graag even de aandacht op richten dat Ferrari’s manschappen in Maranello al een goede job hebben gedaan. “Dat moet je ook doen als je een grote stap vooruit zet”, vindt hij. “We vechten nu, zoals we in Bahrein hebben gezien, immers toch om posities verder vooraan in het veld.”

