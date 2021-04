Binotto: ‘Nieuwe Ferrari-motor is beter, maar lopen nog wel achter’

Ferrari’s nieuwe hybride V6-turbokrachtbron is volgens teambaas Mattia Binotto beter dan het exemplaar van vorig jaar, al komen de Ferrari-teams (de Scuderia zelf, Alfa Romeo en Haas) volgens Binotto wel nog altijd vermogen te kort.

Zo wordt de Ferrari-teambaas althans geciteerd door de Spaanse sportkrant AS. “We komen nog motorvermogen te kort. Minder dan voorheen, maar we liggen nog wel wat achter. Hopelijk kunnen we het gat volgend jaar verder dichten met een nieuwe motor.”

Wat Binotto verder gelukkig stemt, is dat Ferrari’s SF21-bolide op alle vlakken beter is dan 2020’s SF1000. Dat bleek, vooralsnog, ook in Bahrein: Charles Leclerc kwalificeerde zich daar als vierde en finishte als zesde. In 2020 startte Leclerc er als twaalfde en werd tiende in de race.

Ferrari staat er volgens Binotto al met al dus beter voor. Hij typeert de positie waarin de Scuderia zit dan ook als ‘gezonder’ om vanuit te werken dan tijdens rampjaar 2020 het geval was en zo verdere progressie te boeken.

