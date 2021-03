Binotto laat ook in 2021 weer races schieten: ‘Op project voor 2022 concentreren’

Ferrari-teambaas Mattia Binotto zal ook in 2021 niet elke race aan de pitmuur plaatsnemen voor de Scuderia. Het werk thuis op de fabriek zal in sommige gevallen voor gaan.

Dat verklaart Binotto zelf, die om dezelfde reden ook eind 2020 al enkele Grands Prix liet schieten. “Ik zal er in het begin natuurlijk steeds bij zijn, om te zorgen dat alles goed verloopt en onze prestaties te evalueren”, vertelt Binotto de verzamelde media, waaronder FORMULE 1 Magazine.

Lees ook: Binotto ook niet aanwezig in Bahrein, Mekies neemt honneurs waar

Later in het jaar, vervolgt hij echter, ‘zal ik vaker in Maranello blijven om me op ons project voor 2022 te concentreren’. 2022 is uiteraard wanneer er nieuwe auto’s in de Formule 1 komen, en Ferrari heeft haar hoop vol op die regelrevolutie gevestigd.

Na een erbarmelijk 2020 verwacht Binotto weliswaar dat Ferrari haar rug enigszins kan rechten in het aanstaande seizoen, maar: “Zo’n gat als waar wij in 2020 tegenaan keken, dicht je niet in één winter.” Aan 2020’s grootste pijnpunt, het gebrek aan snelheid op de rechte stukken, is in elk geval hard gewerkt.

Lees ook: Binotto voorzichtig positief: ‘Snelheid rechte stukken nu geen probleem meer’