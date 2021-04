Leclerc mist ‘ervaring en analytische gave’ van Vettel bij Ferrari

Charles Leclerc heeft er nooit een geheim gemaakt dat hij ondanks enkele botsingen op de baan veel respect heeft voor voormalig Ferrari-teamgenoot Sebastian Vettel. Leclerc gaat Vettel in zekere zin ook missen nu hij het team verlaten heeft.



Vettel werd begin 2020 natuurlijk al door Ferrari vertelt dat het zijn laatste jaar in het rood zou zijn, met de Duitser die dit seizoen bij Aston Martin is neergestreken. Uiteindelijk hebben Leclerc en Vettel twee jaar samen voor de Scuderia gereden, en Leclerc vertelt de Italiaanse tak van Motosport dat hij bepaalde kwaliteiten van Vettel zeker mist nu de viervoudig kampioen voor een ander team rijdt.

“Wat ik in de eerste plaats mis, is zijn ervaring”, zegt Leclerc, zelf pas 23 en goed voor zestig Formule 1-starts, terwijl de 33-jarige Vettel er 258 achter zijn naam heeft staan. “Sebastian had in bepaalde situaties bovendien een geweldige analytische gave”, erkent Leclerc. “Ik denk ook dat ik in dat opzicht veel van hem heb geleerd.”

Volgens Leclerc heeft Vettel hem helpen beseffen dat ‘sommige details uiteindelijk een groot verschil kunnen maken op het circuit’, waar hij dankbaar voor is. Daarnaast, benadrukt Leclerc, is Vettel ook gewoon ‘een goed persoon’. Vettel zelf was na het afsluiten van zijn Ferrari-hoofdstuk ook al lovend over Leclerc en noemde hem ‘het grootste talent’ dat hij in zijn loopbaan heeft gezien.

