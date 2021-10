Carlos Sainz baalt er flink van dat hij de Grand Prix van Turkije zondagmiddag vanuit het achterveld zal moeten starten. De Spanjaard liep tegen een gridstraf op nadat Ferrari besloot hem een nieuwe, verbeterde krachtbron te geven. Hij zal de race op Istanbul Park vanaf de laatste plaats moeten starten.

De motorwissel komt niet als een verrassing en was ingecalculeerd. Ferrari heeft de afgelopen maanden gestaag gewerkt aan het verbeteren van het hybride systeem van de V6-turbo. Charles Leclerc kreeg de nieuwe krachtbron die zo’n tien pk extra zou moeten leveren, al in Rusland in zijn auto. Sainz moest tot dit weekend wachten voor hij met de nieuwe motor mocht rijden.

Waar de Spanjaard het op Istanbul Park aanvankelijk nog rustig aan deed om de nieuwe motor niet direct volop te belasten, daar kon Leclerc zich gelijk vanaf de eerste vrije training met de besten meten. In het eerste deel van de kwalificatie kon dan ook Sainz dan eindelijk het gaspedaal wat verder intrappen. Hij kwam in Q1 tot de negende tijd, maar wetende dat hij toch achteraan zal moeten starten, liet hij Q2 varen. Wel kwam Sainz nog even kort de baan op om Leclerc een collegiale tow te geven. Leclerc zelf kwam vervolgens in Q3 tot de vierde tijd en mag door de gridstraf van Lewis Hamilton vanaf de derde plaats starten.

Charles Leclerc rijdt in Turkije net als in Rusland met de nieuwe motor van Ferrari (Photo by Dan Istitene – Formula 1/Formula 1 via Getty Images)

Sainz keek het met lede ogen aan. “Ik ben opgewonden, maar misschien wat minder nu ik zie waar Charles staat. Je ziet dat hij kan vechten voor een podium. Het is spijtig dat ik daar zaterdag en zondag niet voor kan strijden. Als ik kijk naar het tempo van de auto dit weekend dan is het een beetje deprimerend, omdat ik samen met hem bovenaan wil vechten voor hogere posities”, zei Sainz zaterdag.

